MotoGP Mugello, WUP al duo Aprilia. I tempi Moto2 e Moto3

Si chiudono anche i warm up, gli ultimi turni prima di dare il via alle gare. La coppia Aprilia, ovvero Aoleix Espargaró e Maverick Viñales, comanda il turno MotoGP davanti a due Ducati. In Moto2 detta il passo Tony Arbolino, in Moto3 si fa vedere il poleman Deniz Öncü. Ecco il resoconto ed i tempi delle tre sessioni, ricordando tutti gli orari del GP.

Warm Up MotoGP

10:01 – Turno che si chiude con Aleix Espargaró in vetta, al lavoro in tandem con Maverick Viñales 2°. Seguono le rosse di Marco Bezzecchi e Johann Zarco.

9:54 – Due sanzioni oggi da scontare in gara: Long Lap Penalty per Darryn Binder per incidente con bandiere gialle, tre posizioni in meno per Jorge Martín per aver ostacolato un pilota nelle FP3.

9:48 – A quando la decisione 2023 per Ducati? “Non c’è fretta, ma vorremo avere tutto chiaro nelle prossime settimane” è la risposta di Paolo Ciabatti a motogp.com, riferendosi a tutti i team legati a Borgo Panigale.

9:43 – Storica prima fila al Mugello, firmata Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Luca Marini. Tre piloti determinati a “Osservare da vicino i più veloci ed imparare”, come dichiarato in conferenza stampa.

9:40 – Si parte, scattano i 20 minuti di warm up MotoGP.

9:37 – Un’occhiata da vicino al casco speciale di Marco Bezzecchi.

Foto: Valter Magatti

9:32 – Come detto, la notizia di ieri è stata l’annuncio del nuovo stop di Marc Márquez. Le dichiarazioni.

Warm Up Moto2

9:30 – Alla fine il migliore è proprio l’italiano di Marc VDS, seguito dal poleman Aron Canet e da Sam Lowes, 4° Celestino Vietti.

9:25 – Tony Arbolino sta dettando il passo in condizioni della pista in costante miglioramento.

9:20 – Si comincia, scatta il warm up Moto2.

9:16 – Pole position per Aron Canet in classe intermedia. Ricordiamo, con un polso ancora tutt’altro che a posto! Celestino Vietti è 4°, super Mattia Pasini 5°! Il resoconto.

Warm Up Moto3

9:12 – Deniz Öncü si conferma, miglior crono del turno davanti a Ryusei Yamanaka ed a Izan Guevara.

9:08 – Turno tranquillo, nessuno rischia troppo in queste condizioni. Dennis Foggia realizza un solo giro, senza stampare un tempo di riferimento.

9:05 – Incidente per Joshua Whatley alla Arrabbiata 2, pilota OK.

9:00 – Si parte! Dieci minuti di warm up su pista umida per la Moto3.

8:58 – Da segnalare Andrea Migno tutto tricolore, livrea della moto compresa, per questo appuntamento di casa.

8:54 – Temperature tra i 18° ed i 20° C, cielo parzialmente nuvoloso. La pioggia notturna ha lasciato la pista umida, comincia così questa domenica al Mugello.

8:45 – Pole position per Deniz Öncü, la seconda stagionale e la 3^ in Moto3. Scontato dire che l’obiettivo è la ricerca della prima vittoria. Dennis Foggia è 3° in griglia, determinato a brillare in casa. Il resoconto delle qualifiche.

8:40 – La prima notizia è che Alberto Surra è di nuovo fuori causa. Il pilota Snipers ha riportato ieri una microfrattura al metatarso di un piede come conseguenza di una caduta durante la Q1. Momento difficile per l’italiano, che era appena rientrato da un altro infortunio.

Premessa

Domenica che si apre con gli ultimi tre turni di warm up prima delle gare. Si riparte da un sabato intenso all’Autodromo del Mugello. Qualifiche chiuse con una storica prima fila tricolore in MotoGP, una top 3 Ducati totalmente inedita ad aprire un quintetto tutto rosso. Aron Canet e Deniz Öncü invece sono i polemen rispettivamente in Moto2 e Moto3. Non è mancata anche una notizia bomba, ovvero un nuovo stop per Marc Márquez dopo questo GP… Continua il lungo momento difficile per il #93, che però ha assicurato di non lasciarsi certo abbattere. Un quarto intervento sarà la luce in fondo al tunnel? È quello che si augura il campione di Cervera, pronto a questa nuova ‘sfida’.

Foto: Valter Magatti