MotoGP Misano, Bastianini top del warm up. I tempi Moto2 e Moto3

Il Ducati Team 2023 in vetta nel warm up. Enea Bastianini e Pecco Bagnaia chiudono così il turno mattutino a Misano, un altro assolo in rosso. In Moto2 svettano invece ben quattro spagnoli davanti a Celestino Vietti, infine in Moto3 comanda Ayumu Sasaki su Stefano Nepa. Ecco come sono andati i tre turni prima delle gare, ricordando tutti gli orari del GP.

LIVE MotoGP Misano

10:01 – Il futuro team Ducati factory al comando: Enea Bastianini e Pecco Bagnaia seguiti da Luca Marini. Quarta posizione per Fabio Quartararo.

9:54 – Livrea molto speciale in casa Gresini Racing: il tributo al titolo 1987, vinto da Fausto Gresini con Garelli. Le immagini.

9:51 – ‘Contatto ravvicinato’ tra Aleix Espargaro e Marco Bezzecchi, senza conseguenze. Le immagini.

9:45 – Si fanno vedere le Ducati, ma anche Quartararo.

9:40 – Venti minuti per la classe regina, si comincia.

9:38 – Attenzione anche a Maverick Vinales… Fabio Quartararo al via dall’ottava casella. Una gara difficile, ma in Yamaha contano sul suo talento.

9:35 – Jack Miller in pole per la prima volta dal 2018. Primo di quattro Ducati ad aprire la griglia.

LIVE Moto2 Misano

9:32 – Spagnoli al comando. In testa c’è Albert Arenas, seguono Fermin Aldeguer, Aron Canet e Pedro Acosta. Poi c’è Celestino Vietti.

9:20 – Iniziano i 10 minuti del warm up Moto2.

9:18 – Attenzione ad Albert Arenas, ma soprattutto ad Alonso Lopez, che completano la prima fila.

Foto: Valter Magatti

9:15 – Celestino Vietti ha conquistato ieri la pole position. Ottimo punto di partenza per rispondere a Ogura e Fernandez, entrambi poco più indietro in griglia.

LIVE Moto3 Misano

9:13 – Il turno si chiude con Ayumu Sasaki in vetta, secondo posto per Stefano Nepa (casco speciale anche per lui), seguono Izan Guevara e Dennis Foggia.

9:02 – Deniz Öncü, come detto, non è al top fisicamente. Dal box sono consci della difficoltà del pilota turco, nonostante la pole di sabato. Non mancano forti dubbi sulla sua tenuta per l’intera gara…

9:00 – Scatta il warm up, 10 minuti per gli ultimi aggiustamenti.

Foto: Marianna Giannoni

8:50 – Cielo parzialmente nuvoloso, temperature tra i 21 ed i 23° C.

8:45 – Guardando i vertici della classifica generale, Izan Guevara scatterà dal 5°, Sergio Garcia è solo 13° in griglia.

8:40 – Segue Ryusei Yamanaka, per una top 4 in qualifica racchiusa in soli 40 millesimi!

8:35 – Inseguono gli esordienti. Daniel Holgado e Diogo Moreira, in lotta anche per il titolo di rookie dell’anno, completano la prima fila.

8:30 – Deniz Öncü in pole position, questo nonostante una recente lesione ad una spalla!

8:25 – Di ieri l’annuncio ufficiale: Dennis Foggia sarà in Moto2 nel 2023 con Italtrans Racing Team. Prima però c’è un mondiale Moto3 da sistemare.

Premessa

Moto3 con Deniz Öncü che a Misano conquista la sua quarta pole in carriera, la terza stagionale. Nonostante una condizione fisica tutt’altro che perfetta… Dennis Foggia invece insegue dalla settima casella in griglia. In Moto2 Celestino Vietti si prende una bella soddisfazione in qualifica, unica pecca la scivolata alla fine della Q2 che non cambia però la classifica. Bisogna recuperare su Ogura e Fernandez, ci riuscirà? In MotoGP infine, qualifiche dominate dalle Ducati, con l’Aprilia di Vinales in mezzo. Fabio Quartararo deve attaccare dall’ottava posizione, non sarà un GP facile per lui… La domenica si apre con in warm up delle tre categorie.