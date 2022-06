Ultime sessioni prima di dare il via alle tre gare in Catalunya. Maverick Viñales comanda il turno MotoGP, Aron Canet svetta in Moto2, Izan Guevara è il migliore in Moto3. Tutto pronto per dare il via al Gran Premio, saranno tre battaglie serrate da non perdere. Ecco intanto come sono andati i turni, ricordando tutti gli orari del GP.

Live Warm Up MotoGP

10:03 – La classifica della sessione.

10:00 – C’è una Aprilia in vetta, non quella del #41: Maverick Viñales comanda la classifica del turno, segue il duo Gresini Racing.

9:58 – Non comincia bene la domenica del poleman: Aleix Espargaró è a terra alla curva 5.

9:54 – A referto un incidente per Michele Pirro, scivolato alla curva 2.

9:50 – Viñales, Bastianini e Rins comandano la classifica dei tempi.

9:44 – Di Giannantonio in bella evidenza anche nelle qualifiche in Catalunya, gran 5° in griglia. “Sta crescendo molto, cercheremo di rimanere in top ten in gara” è il commento da Gresini Racing.

9:40 – Scattano i 20 minuti di warm up MotoGP.

9:39 – Dopo i dovuti controlli, Márquez ha ricevuto l’idoneità.

9:37 – Brutto incidente ieri per Alex Márquez nelle FP4. L’alfiere LCR Honda aveva anche riportato una piccola commozione cerebrale, con conseguenti malesseri. Per lui varie contusioni, ma nessuna frattura.

9:35 – Aleix Espargaró scatenato in questo GP di Catalunya. Per lui pole position con record assoluto, Bagnaia e Quartararo sono in prima fila.

Live Warm Up Moto2

9:33 – La classifica finale: 5° Celestino Vietti, 19° Ai Ogura (ultimo giro cancellato per limiti di pista).

9:30 – Turno concluso con lo spagnolo di Pons in vetta, seguito da Marcel Schrötter e Sam Lowes.

9:25 – Aron Canet, privato della pole per soli 8 millesimi, si fa vedere da subito in questa sessione.

9:20 – Bandiera verde, al via per 10 minuti di warm up Moto2.

9:18 – Ricordiamo, ci sono due leader nella categoria dopo il Mugello. L’italiano infatti è stato raggiunto da Ai Ogura a quota 108 punti.

9:15 – Celestino Vietti scatterà dalla pole position per la seconda volta in questo 2022. “Non siamo veloci come in Qatar” ha dichiarato il pilota VR46, pronto però alla battaglia.

Live Warm Up Moto3

9:13 – La classifica completa.

9:10 – Svetta Izan Guevara, risale all’ultimo il poleman Dennis Foggia, terza piazza per Jaume Masiá.

9:04 – Piloti subito battaglieri in gruppo. Si fanno vedere soprattutto gli spagnoli in vetta alla classifica.

9:00 – Si parte, scattano i 10 minuti di warm up Moto3.

8:50 – Splende il sole al Montmeló, 23° C nell’aria e 30° C sull’asfalto. Si apre un’altra giornata caldissima.

8:40 – La classifica iridata però sorride allo spagnolo di Aspar Team. Ben 42 punti di margine su Foggia, reduce da quattro GP non proprio memorabili.

8:35 – Seconda pole in carriera per Dennis Foggia, seguono Deniz Öncü e Izan Guevara, 7° il leader Sergio García.

Premessa

Due pole position tricolori in Catalunya, Dennis Foggia in Moto3 e Celestino Vietti in Moto2. Ragazzi a caccia del riscatto soprattutto dopo le delusioni al Mugello. In MotoGP invece Aleix Espargaró ed Aprilia continuano a brillare, è arrivata una strepitosa pole al Montmeló. Pecco Bagnaia su Ducati è 2°, Fabio Quartararo come sempre unica Yamaha in evidenza in terza piazza. Sembra preannunciarsi una battaglia soprattutto tra i due marchi tricolori, con il campione MotoGP in carica però pronto ad inserirsi. Ci si attendono tre gare piuttosto combattute, da non perdere. Vediamo però intanto come si apre la domenica per le tre categorie.

Foto: Valter Magatti