Conclusi i turni che aprono la domenica di gare ad Assen. Aleix Espargaró piazza la sua Aprilia in vetta in MotoGP, in Moto2 Alonso López sorprende tutti, in Moto3 infine è Daniel Holgado a prendersi la prima posizione in classifica. Saranno gare da non perdere, chi vincerà? Intanto vediamo come sono andate le sessioni appena completate, ricordando tutti gli orari del GP.

LIVE Warm Up MotoGP

10:03 – Aprilia in vetta, Aleix Espargaró comanda quest’ultima sessione prima della gara. Secondo posto per Fabio Quartararo davanti a Maverick Viñales ed a sette Ducati.

9:52 – Paolo Ciabatti ha commentato anche la news di mercato. “Alex Márquez è un due volte campione del mondo. In MotoGP non ha ancora fatto vedere il suo potenziale per varie ragioni, ma troverà una moto molto competitiva ed un ottimo team, familiare. Questo lo aiuterà a fare molto più di quant’è riuscito a mostrare finora.”

9:46 – Piloti divisi tra media e hard posteriore in vista della gara, come confermato da Piero Taramasso a motogp.com. Per l’anteriore si pensa soprattutto alla media, più stabile, ma qualcuno potrebbe scegliere anche la soft.

9:40 – Scattano i 20 minuti di turno previsti per la MotoGP.

9:38 – Ducati completa la formazione di uno dei suoi team satellite. Arriva Alex Márquez accanto al confermato Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing l’anno prossimo avrà le GP22.

9:35 – Dopo Franco Morbidelli, anche Jack Miller ha ricevuto una Long Lap Penalty, nel suo caso per aver ostacolato Maverick Viñales. Il pilota Ducati s’era subito recato al box Aprilia per scusarsi.

LIVE Warm Up Moto2

9:32 – Guizzo di Alonso López! È lui il migliore di questo turno, seguono Joe Roberts ed Albert Arenas. Non manca un diverbio finale tra Vietti e Bendsneyder.

9:27 – Incidente per Sean Dylan Kelly alla Madijk, pilota OK.

9:23 – Il team Pons saluta Aron Canet, costretto al ritiro da seri problemi al naso.

9:20 – Si comincia, 10 minuti di attività per la Moto2 ad Assen. Pista ancora umida.

9:16 – Barry Baltus sanzionato con una Long Lap Penalty in gara per aver ostacolato Navarro durante la Q1.

LIVE Warm Up Moto3

9:12 – Turno concluso con Holgado in vetta, seguono Izan Guevara, il rookie Joel Kelso e Dennis Foggia.

9:08 – Tanti auguri a Max Biaggi, 51 anni oggi. Arriverà un bel regalo dal suo pilota Sasaki in pole?

9:05 – Da ricordare che Daniel Holgado ha ricevuto una Long Lap Penalty da scontare in gara. Questo per una caduta in regime di bandiera gialla.

9:00 – Si comincia, scattano i 10 minuti di warm up per la classe minore del Motomondiale.

8:55 – Ha piovuto durante la notte, si comincia con pista a tratti ancora bagnata.

8:48 – Verso la gara, attenzione anche a David Muñoz: lo scatenato rookie del team BOE è 4° in griglia, con il podio di nuovo nel mirino.

8:40 – In attesa della Moto3, non mancano annunci per la MotoGP.

8:35 – A Dennis Foggia serve un risultato importante per continuare a sognare in grande. Il distacco dal leader García è di ben 51 punti.

8:30 – Ayumu Sasaki e Tatsuki Suzuki, duo giapponese per le prime due caselle in griglia. Terzo è Izan Guevara, sempre più vicino al compagno di box Sergio García, solo 18° in griglia di partenza.

Premessa

Una pole a sorpresa in Moto3, con Ayumu Sasaki ancora convalescente che piazza la zampata vincente. Dal pauroso incidente al Mugello alla prima casella ad Assen, un risultato che non gli era più riuscito dal GP di Germania 2019. Quinto Dennis Foggia, determinato a ridurre il distacco dal duo Aspar in vetta alla classifica generale. In Moto2 comanda invece proprio la coppia del team di Jorge Martínez, con Jake Dixon in pole ed Albert Arenas 2°. Celestino Vietti invece dovrà risalire dall’11^ posizione con caduta messa a referto. In MotoGP infine guizzo di Pecco Bagnaia, una pole con record assoluto. Ma con Fabio Quartararo che è sempre lì, pronto a ripetere il Sachsenring, ma attenzione anche agli altri. Ultime gare da non perdere prima della pausa estiva.

Foto: motogp.com