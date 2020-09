LIVE MotoGP Misano: diretta Gara in tempo reale

Il Gran Premio di Misano in diretta live con analisi e commenti. Prima fila tutta Yamaha, 4° Valentino Rossi, Ducati tenta un difficile assalto al podio.

-24 giri: Cade Bradley Smith. Rossi prova a trovare un varco per superare Morbidelli ma non ci riesce. Sfida Vinales-Quartararo per il 4° posto. 14° Danilo Petrucci

-26 giri: La top-10: Morbidelli, Rossi, Miller, Vinales, Quartararo, Rins, Mir, Bagnaia, Dovizioso, Zarco.

-27 giri: Partono bene le Yamaha di Morbidelli e Rossi che si portano al comando, seguiti da Miller, Vinales e Quartararo. 7° Pecco Bagnaia, 9° Andrea Dovizioso.

Il pre-gara di Misano

13:59 – Inizia il giro di ricognizione, tutto pronto per una delle gare che si preannuncia tra le più entusiasmanti della stagione MotoGP 2020.

13:55 – Sesta piazza per Pecco Bagnaia che ritorna in griglia dopo 5 settimane: “Il ritorno in pista è stato positivo, abbiamo fatto un bel lavoro durante il week-end. Adesso la gara sarà lunga, penso che non avrò problemi con la gamba, lo scoprirò solo dopo“. Valentino Rossi sceglie media all’anteriore e al posteriore. Il poleman Maverick Vinales opta per la mescola hard.

13:50 – Herve Poncharal, boss Tech3: “Dopo la prima vittoria in MotoGP ci si sente più forti. Siamo arrivati qui con un ottimo atteggiamento, qui è un circuito diverso, non sarà facile, ma c’è aria positiva“. Johann Zarco partirà dalla decima posizione e si attende una gara in scalata: “Le quattro Yamaha sono qui in vantaggio di due o tre decimi – spiega Ruben Xaus a Sky Sport MotoGP -. Una posizione tra 5° e 8° sarebbe un ottavo risultato“.

Scelta della soft al posteriore per Andrea Dovizioso: “Nel warm-up abbiamo fatto un passo avanti, ma servono conferme – dichiara Davide Tardozzi –. Yamaha sono più veloci, la scelta della soft potrebbe però offrire qualcosa“.

13:45 – Incognita gomme posteriori per i piloti impegnati qui a Misano. La soft sembra reggere alla distanza di gara, ma potrebbe essere un azzardo per gli ultimi giri (27 in totale). La hard, invece, richiede almeno tre o quattro giri prima di acquisire la temperatura ideale. La colonnina di mercurio al MWC segna in questo momento 31°C.

13:40 – Tito Rabat partirà dalla 17esima posizione. In un’intervista a ‘Marca’ ha ribadito di voler essere in griglia nella prossima stagione MotoGP e di esigere il rispetto del contratto. Voci del paddock spingono per una sostituzione “anticipata” con Luca Marini.

Il riassunto del week-end

Il GP di Misano 2020 è un’occasione unica per Yamaha e i suoi obiettivi di titolo MotoGP. Quattro piloti nelle prime quattro posizioni, con Fabio Quartararo e Maverick Vinales che, secondo le quote dei bookmakers, sono i favoriti per la vittoria. Valentino Rossi apre la seconda fila e conta sulla sua immensa esperienza del layout sanmarinese per provare a puntare ad una vittoria che manca dal 2017. Occhi puntati anche su Franco Morbidelli che, dopo il podio di Brno, adesso mira alla sua prima vittoria in MotoGP.

A ridosso delle quattro Yamaha YZR-M1 partiranno le Ducati Pramac di Jack Miller e Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese ritorna in gara dopo oltre un mese di stop per la frattura alla tibia rimediata in Repubblica Ceca. Appuntamento importante per Pecco che sembra il favorito ad occupare l’angolo di box che lascerà libero Andrea Dovizioso nella prossima stagione MotoGP. Occhi puntati anche alle Suzuki che, sebbene un passo più distanti dalle posizioni di vertice, hanno mostrato di poter ambire al podio su ogni circuito.

Per trovare le KTM in griglia di partenza bisogna scivolare fino alla quarta fila, dove ci sono Pol Espargarò e Miguel Oliveira. La casa austriaca avrà vita difficile qui a Misano, che rappresenta comunque un banco di prova per misurare il ‘peso’ competitivo della RC16. Si prospetta una domenica in salita anche per Aprilia, nonostante la buona mole di dati raccolti nei test privati. 13esima e 20esima piazza per Aleix Espargarò e Bradley Smith. Le ambizioni del pilota catalano sembrano già rinviate al 2021. “Quest’anno abbiamo la migliore moto che Aprilia abbia mai avuto in MotoGP. Dobbiamo continuare a crescere il prossimo anno. Questo è possibile solo con un pilota veloce al mio fianco con cui posso scambiare dati“.