Duo Ducati Team al comando, con Fabio Quartararo a ruota. Si conferma la lotta tra il costruttore italiano ed il campione MotoGP in carica, che occupano la top 3 del turno di libere più importante. Classifica combinata che conta sull’inserimento in terza posizione del ‘futuro’, ovvero Enea Bastianini. Tanti cambiamenti però sul finale, causati da alcuni incidenti e conseguenti bandiere gialle. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

LIVE MotoGP Prove 3 Misano

10:51 – Questi infine sono i settori migliori registrati in queste FP3.

10:50 – Ma è questa quella che conta, ecco definita la top 10 che passa direttamente in Q2 e chi invece resta fuori.

10:48 – Questa è la classifica definitiva del turno.

10:43 – Ducati scatenate, fa capolino anche Vinales, si confermano Bastianini e Quartararo. Finita qui? No, a causa degli incidenti finali molti tempi vengono cancellati a causa delle bandiere gialle.

10:40 – Si unisce alla lista degli incidentati anche Takaaki Nakagami, giù alla Variante del Parco.

10:38 – Miguel Oliveira risale tra i primi 10, ma segue una caduta alla Rio… Riuscirà a tenere la Q2 provvisoria?

10:36 – A rischio Pol Espargaro, 10° ma protagonista di un incidente alla curva 15.

10:35 – Finale di turno frenetico, chi riuscirà a prendersi la top ten e quindi la Q2?

10:31 – A referto una caduta alla curva 6 per Fabio Di Giannantonio, pilota OK.

10:27 – Gocce di pioggia nel quarto settore della pista! Sarà determinante per la classifica? Mancano 13 minuti.

10:22 – Caschi celebrativi anche per Marco Bezzecchi ed Andrea Dovizioso. Il primo presenta un omaggio al popolare comico Giuseppe Giacobazzi (foto in basso), il secondo ha il 34 di Kevin Schwantz. Quello stesso numero con cui ha iniziato la sua lunga ed intensa carriera. Le immagini.

10:16 – A circa metà sessione comandano le Ducati: Bagnaia in testa, seguono Bezzecchi, Bastianini, Miller e Di Giannantonio. Non ci sono cambi in classifica combinata.

10:10 – Incidente per Remy Gardner al Carro, pilota OK e subito ripartito.

10:02 – Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, inizio di turno in tandem per il duo Yamaha factory.

9:58 – Marc Marquez è arrivato a Misano e non passa inosservato. Prima si dedica ad alcuni piccoli fan nel paddock, per poi recarsi nel box HRC. C’è molta attesa per il suo ritorno in sella alla RC-V, che avverrà martedì nel corso dei test ufficiali.

9:55 – Inizia la sessione di libere più importante, chi andrà in Q2?

9:50 – Pecco Bagnaia ha svelato il suo casco speciale per la tappa di casa, ispirato alla capigliatura del giocatore di basket Dennis Rodman: le immagini.

9:45 – Commenti interessanti in materia di gomme alla fine del day-1 a Misano. A Quartararo non è piaciuta la soft posteriore, definita “troppo morbida”. Rins invece ha avuto qualche difficoltà in più con la media anteriore nelle FP2.

9:40 – Segnali importanti da Franco Morbidelli nella prima giornata al ‘Marco Simoncelli’. Il pilota Monster Yamaha appare molto fiducioso, le sue dichiarazioni.

9:35 – Kazuki Watanabe al settimo cielo dopo il primo giorno in sella alla MotoGP, il sogno di una vita. Attento osservatore al box Suzuki anche Yukio Kagayama, boss del team Yoshimura Suzuki RideWin per cui Watanabe corre in MFJ All Japan Road Race Championship, categoria JSB1000.

9:30 – Incidente particolare invece per Alex Rins. Ad una caduta nelle FP2 è seguito un alterco con un commissario di pista. In seguito Rins ed il marshall si sono chiariti, i dettagli.

9:25 – Fabio Quartararo è sempre lì ed è determinato ad approfittare al massimo della sanzione assegnata al rivale.

9:20 – Giornata non semplice per Bagnaia, soprattutto per un errore nelle FP1 che vale una retrocessione di tre caselle in griglia. Le FP2 poi erano iniziate con una scivolata, il VIDEO.

9:15 – Il duo Ducati 2023 in vetta. Enea Bastianini e Pecco Bagnaia in testa alla classifica del venerdì, seguiti da Jack Miller e Johann Zarco.

Premessa

Assalto Ducati nel venerdì a Misano. Ben quattro rosse al comando in classifica combinata, seguite dall’immancabile Fabio Quartararo. Ma ci sono anche le Aprilia, guizzo pure di Franco Morbidelli, che sembra finalmente aver imboccato la strada giusta… Ma sarà un terzo turno di libere frizzante, è caccia alla Q2 diretta ed i posti sono solo 10. Colpi di scena o valori confermati? Vediamo cosa succede sul tracciato italiano.

Foto: Valter Magatti