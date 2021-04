LIVE del Gran Premio di Portimao 2021. Segui la diretta della gara in tempo reale, con tempi, classifica e commenti dal circuito di Algarve.

13:47 – Pare dalla pole Fabio Quartararo che punta alla seconda vittoria stagionale dopo quella di Doha. “In Qatar ero preoccupato per il comportamento della moto. Ora sono vicino al feeling del 2019 e del 2020. È passato molto tempo dall’ultima volta che mi sentivo così bene su una moto”.

13:44 – Che gara sarà per Marc Marquez? Difficile dare una riposta anche per lo stesso campione della Honda. “Sono ancora molto rigido sulla moto, ma la squadra mi sta aiutando molto. Abbiamo già iniziato ad adattare la moto al mio stile di guida“. Arrivare al traguardo in zona punti sarebbe già un grande successo dopo nove mesi di assenza dai circuiti.

13:42 – Il paddock della Formula 1 a Imola e quello della MotoGP a Portimao si raccolgono contemporaneamente in un minuto di silenzio per Fausto Gresini.

13:40 – Il leader della classifica MotoGP Johann Zarco scatta dalla prima fila. Ancora una volta due francesi al vertice… “La gara sarà più difficile per noi che per la Yamaha. Nell’ultimo settore Quartararo è davvero forte. Per stare con lui dovremo accumulare un certo margine, vedremo come farlo. Comunque siamo due francesi al vertice, speriamo di continuare così“.

13:35 – Banco di prova per Suzuki e Alex Rins scatterà dalla seconda posizione. “Sarà una gara difficile, soprattutto contro la Yamaha e la Ducati, dovrò lavorare al meglio con le gomme. La prima cosa da capire sarà il passo dei miei avversari, Quartararo in primis, e partire bene. Sono sicuro che ci divertiremo, ma non sarà facile“.

13:30 – La media al posteriore sarà la mescola preferita da molti piloti della MotoGP. Ma ci sarà una minoranza che opterà per la hard (tra cui Vinales). Le temperature dell’asfalto toccano i 40°C.

Il riepilogo delle Qualifiche

La stagione MotoGP 2021 corre a Portimao il terzo round stagionale, dopo la doppia gara in Qatar. Le qualifiche del sabato hanno lasciato una lieve scia di polemiche dopo la pole position annullata a Pecco Bagnaia (11°). Impossibile vedere la bandiera gialla da quell’angolazione. Ducati accetta di buon grado la decisione della Race Direction ma chiede una segnaletica più chiara per le prossime gare. Giro veloce cancellato anche a Maverick Vinales (12°), sebbene in TV le immagini non rivelano nessuna invasione della zona verde da parte della sua M1. La nuova tabella dei tempi delle qualifiche indicano una prima fila formata da Fabio Quartararo, Alex Rins e Johann Zarco.

La vera sorpresa è vedere una Suzuki GSX-RR nelle prime posizioni in griglia di partenza. I due alfieri di Hamamatsu da tempo lamentavano problemi sul giro secco, ma stavolta una livrea azzurra è in prima fila. Sarà interessante vedere Alex Rins non costretto ad una forsennata rimonta, impresa che dovrà invece compiere il campione MotoGP Joan Mir dalla nona finestra in griglia. In seconda fila partiranno Jack Miller, reduce da un intervento all’avambraccio per sindrome compartimentale. Al suo fianco Franco Morbidelli, che finalmente ritrova le buone sensazioni con la Yamaha M1 ‘spec A’, e Marc Marquez. Il fuoriclasse della Repsol Honda ha accusato un po’ di fatica nella giornata di ieri e non esclude di dover interrompere la gara in anticipo.

Non sarà in griglia Jorge Martin che nei prossimi giorni sarà operato alla caviglia e alla mano dopo l’incidente nelle FP3. Partirà dall’ultima posizione, invece, Takaaki Nakagami, dopo la caduta nelle FP2. Il pilota giapponese ha preferito non partecipare alle qualifiche per riposarsi. 8° il rookie Luca Marini che proverà a destreggiarsi fra i big alla partenza. Penultima fila per Valentino Rossi, che non riesce a trovare delle soluzioni per la mancanza di grip al posteriore. Medesima fila per i connazionali Enea Bastianini e Danilo Petrucci. Ancora nelle retrovie Lorenzo Savadori con la sua Aprilia, anche se migliora il feeling con la sua RS-GP21.