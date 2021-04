LIVE MotoGP GP Doha: diretta Qualifiche in tempo reale

LIVE Qualifiche del GP Doha 2021. Segui in diretta Q1 e Q2 con aggiornamenti in tempo reale, tempi, classifica e commenti dal circuito di Losail.

18:45 – Pochi minuti alla fine della quarta sessione di prove MotoGP. In testa Johann Zarco in 1’54″5, seguito dalle Yamaha di Vinales, Quartararo e Morbidelli. 8° Luca Marini, 19° Valentino Rossi.

18:40 – Maio Meregalli sul lavoro di Fabio Quartararo nelle FP4: “Siamo partiti con la moto di ieri sera, nel pomeriggio abbiamo avuto poco tempo utile. Fabio sta facendo un long run per capire il consumo delle gomme”.

18:35 – La gomma soft sarà ancora una volta la scelta largamente caldeggiata per la gara. Ma tutti dovranno fare i conti con l’usura negli ultimi giri. Massima attenzione anche alle condizioni della pista che oggi è ricoperta da un velo di sabbia.

18:30 – Wilco Zeelenberg spiega i problemi della M1 di Morbidelli: “Abbiamo avuto un po’ di olio che usciva dagli scarichi e abbiamo dovuto fermare la sessione. Per fortuna nulla di danneggiato al motore, ma per sicurezza abbiamo montato un nuovo motore. I problemi di domenica scorsa in gara siamo riusciti a capirli. Non siamo ancora contenti, ma sicuramente una sensazione migliore rispetto agli ultimi turni“.

Il riepilogo delle FP1-2-3

Come da previsioni la terza sessione di prove libere MotoGP si è rivelata inutile per modificare la top-10. Sul circuito di Doha è la FP2 a decretare i “magnifici dieci” che hanno diritto all’accesso diretto in Q2. Il venerdì si è concluso con tre Ducati al comando, quelle di Jack Miller, Pecco Bagnaia e Johann Zarco, che sul giro secco fanno valere la potenza del motore V4 della GP21. Ad interrompere la scia rossa è la Yamaha di Fabio Quartararo, davanti ad un’altra Ducati, quella di Jorge Martin.

Riconferma l’ottimo stato di forma Aleix Espargarò con la Aprilia RS-GP21, a mezzo secondo dal best lap di Miller. Alle sue spalle nella classifica combinata delle FP1-2-3 Franco Morbidelli, che esce indenne dai problemi al motore riscontrati ieri mattina. A quanto pare una piccola perdita di olio ha causato una doppia fumata bianca alla sua M1, costringendolo a rientrare ai box e a cambiare il propulsore. Sembrava ripetersi l’incubo motori che ha contrassegnato la stagione MotoGP 2020, ma pare che nessuna delle sette unità disponibili sia compromessa.

Ad entrare nella Q2 anche Alex Rins, Maverick Vinales e Stefan Bradl. Il collaudatore tedesco riesce a piazzare l’unica Honda nella top-10. Dovranno invece attraversare l’imbuto della Q1 il campione in carica Joan Mir, velatamente polemico nei confronti del team Suzuki dopo le FP2. Ma a giocarsi una delle due poltrone per la seconda manche di qualifiche anche Miguel Oliveira, Valentino Rossi e Danilo Petrucci. Il pilota ternano della KTM Tech3 potrebbe trovare terreno favorevole nelle condizioni avverse della pista, macchiata dalla sabbia e solcata dal vento. Occhi puntati anche alle Honda di Nakagami ed Espargarò.

Foto: Getty Images