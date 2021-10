LIVE MotoGP GP Austin: diretta Gran Premio in tempo reale

LIVE Gran Premio di Austin MotoGP 2021. Segui la diretta con analisi, tempi e classifica in tempo reale dal circuito del Texas.

-16 giri:

-18 giri: Marc Marquez inizia a scavare un piccolo gap di 4 decimi su Fabio Quartararo. Seguono Rins, Martin, Bagnaia, Miller, Mir, Binder, Zarco, Pol Espargarò. 16° Franco Morbidelli.

-19 giri: Jorge Martin passa Pecco Bagnaia e va a prendersi la quarta posizione. Cade Nakagami, Enea Bastianini 12°, Andrea Dovizioso 16°.

-20 giri: Marc Marquez favorito dalla traiettoria si porta al comando, seguono Fabio Quartararo, Alex Rins e Pecco Bagnaia. 5° Jorge Martin, Johann Zarco retrocede in decima piazza, 14° Luca Marini. Ultimo Valentino Rossi.

Il pre-gara di Austin

20:59 – Giro di ricognizione, si attende lo spegnimento dei semafori.

20:57 – Inizia il conto alla rovescia per il GP di Austin. Dopo tanto tempo si ritorna a vivere le emozioni della MotoGP fuori dal Vecchio Continente e in un orario diverso da quello pomeridiano.

20:52 – Pecco Bagnaia parte dalla pole position ed ha nelle mani una buona chance per tenere aperto il Mondiale. “La gara è molto lunga, siamo convinti della nostra scelta. La costanza sarà ciò che fa la differenza“.

20:50 – Pramac Racing ha i suoi due piloti in seconda fila. Il team manager Francesco Guidotti: “Martin non è fisicamente al 100% e soffrirà. Zarco dovrà gestire bene il pacchetto perché potrebbe stare davanti“.

20:47 – La scelta delle gomme sarà ampiamente condivisa: hard all’anteriore e soft al posteriore. Valentino Rossi potrebbe optare per la media al posteriore.

20:45 – Luca Marini partirà dalla terza fila dopo una delle sue migliori qualifiche in MotoGP. Ma il rookie del team Sky VR46 Avintia non si scompone e punta a risultati migliori. “In futuro mostrerò il mio vero potenziale solo quando lotterò per le vittorie. Credo che se un pilota ha la moto e la squadra giuste, ognuno di noi può vincere. Siamo i 23 migliori piloti al mondo, non siamo qui per niente. Nella prossima stagione possiamo fare un altro passo avanti e mostrare il nostro potenziale“.

20:40 – Jack Miller ha lamentato un forte calo della gomma posteriore morbida nelle qualifiche. Nessun accenno diretto a Michelin, ma l’azienda francese ha diramato un breve comunicato (indiretto). “C’è stata una lamentela dopo la Q2… L’eventuale perdita di prestazioni potrebbe essere attribuita al successivo calo di temperatura e pressione dei pneumatici”.

20:35 – Saranno 20 giri al cardiopalma e non solo per la corsa al titolo MotoGP. L’asfalto dissestato in alcuni punti spinge a tenere molto alta l’attenzione. Danilo Petrucci riassume la riunione in Safety Commission: “La FIM e la Dorna Sports che presiedevano l’incontro pensavano che stessimo scherzando. Il 90% dei piloti voleva accorciare la gara, me compreso. Pensavano che stessimo scherzando, quindi li abbiamo fatti ridere, diciamo…“.

Il riepilogo delle Qualifiche

Il Gran Premio di Austin è la 15esima tappa del campionato MotoGP 2021, la corsa al titolo mondiale arriva alle strette. Sono 48 i punti in classifica che dividono Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, rispettivamente in prima e seconda piazza sulla griglia di partenza. A chiudere la prima fila ci sarà una spina nel fianco che porta il nome di Marc Marquez, sulla carta tra i favoriti per la vittoria. Ma il fenomeno della Repsol Honda deve fare i conti con una spalla che ancora desta problemi e non gli permette di esprimere al meglio il suo stile di guida.

Seconda fila formata da Jorge Martin, Takaaki Nakagami e Johann Zarco. In terza filale due Suzuki di Alex Rins, Joan Mir e la Desmosedici GP19 di Luca Marini. Jack Miller, che sembrava il favorito per la pole, occuperà la decima finestra dopo un problema con la soft nel Q2. Ancora una volta il marchio Ducati sfoggia la sua artiglieria con ben cinque Rosse nelle prime dieci posizioni. Dopo le difficoltà iniziali a causa dell’irregolarità dell’asfalto nel box di Borgo Panigale hanno preso le necessarie contromisure a livello di setting per affrontare un circuito impervio. L’attenzione sarà tutta puntata su Bagnaia che, nei limiti del possibile, potrà contare sul gioco di squadra.

Valentino e Aprilia in ultima fila

Piccoli passi in avanti per Andrea Dovizioso (14°), ma l’obiettivo sarà continuare a prendere confidenza con la Yamaha M1. Ennesimo week-end in salita per Valentino Rossi che condivide l’ultima fila con Aleix Espargarò e Danilo Petrucci. Il campione di Tavullia ha lamentato qualche ritardo tecnico sulla sua M1 factory rispetto a quelle in uso nel box ufficiale, come confermano i dati e il lavoro svolto nei test di Misano. Aprilia si ritrova a partire dalle retrovie dopo una lunga scia di buoni risultati: il pilota di Granollers ha sofferto più di chiunque altro l’asfalto texano e le difficoltà a trovare un buon set-up per la sua RS-GP. Pesa anche l’assenza di Maverick Vinales ai box, ritornato in Spagna dopo essere approdato all’aeroporto di Houston. La gara di MotoGP prenderà il via alle 21:00 ora italiana.

Foto: Getty Images