LIVE MotoGP Assen: segui le Qualifiche in tempo reale

LIVE delle qualifiche MotoGP del Gran Premio di Assen 2021. Segui Q1 e Q2 con tempi, classifica e aggiornamenti in tempo reale.

13:45 – Come da previsione il week-end di Assen inizia in salita per Marc Marquez. La vittoria al Sachsenring non era la risoluzione dei problemi della RC213V. Ieri il Cabroncito si è reso autore di una caduta nelle FP2. “Dobbiamo trovare qualcosa nel sistema elettronico in modo da evitare scivolate imprevedibili e highside dolorosi per il futuro“.

13:40 – Temperature dell’asfalto intorno ai 32,5°C, ma l’asfalto di Assen offre un ottimo grip. Nel corso delle FP4 cade Lorenzo Savadori.

Il riepilogo delle FP1-2-3

Sul circuito di Assen va in scena il nono turno di qualifiche MotoGP del 2021. Yamaha subito veloci nelle prime tre sessioni di prove libere, con Maverick Vinales che segna il miglior crono in 1’32″336. Secondo miglior tempo per Fabio Quartararo con la terza Yamaha factory di Valentino Rossi che centra la top-10. Un buon passo in avanti per il 42enne di Tavullia che dopo questo week-end inizierà a pensare al suo futuro da pilota. Per lui resta in piedi l’ipotesi Ducati per il prossimo anno.

Entrano direttamente al Q2 anche le Honda di Pol Espargarò e Taka Nakagami, mentre i fratelli Marquez dovranno passare per il Q1. Nei primi dieci le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, l’Aprilia di Aleix Espargarò, la KTM di Miguel Oliveira. L’unica Ducati dentro al gruppo dei migliori è quella di Jack Miller. Non centrano la seconda manche di qualifiche Pecco Bagnaia, Johann Zarco e Jorge Martin. Ad affrontare la Q1 anche Danilo Petrucci e Iker Lecuona, in eterno ballottaggio per una sella KTM su cui sedersi nel 2022.

Il tracciato olandese presenta un ottimo grip grazie al manto d’asfalto nuovo. La gomma soft al posteriore potrebbe essere una buona opzione per la gara. “In queste condizioni funziona bene, la scelta sarà tra la soft e la media. Dalle simulazioni la morbida può reggere l’intera gara, anche sa più freddo“, spiega Piero Taramasso. “La hard l’hanno provata, il grip dà stabilità ma non offre un buon grip“.