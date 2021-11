LIVE Gran Premio di Algarve 2021. Segui in diretta la gara MotoGP con aggiornamenti, tempi, classifica e commenti dal circuito di Portimao.

13:53 – In griglia presente anche Casey Stoner al fianco di Jack Miller e Pecco Bagnaia. Risuona l’inno portoghese, tra poco si parte con il giro di riscaldamento.

13:50 – Miglior qualifica stagionale per Joan Mir che chiude la prima fila. L’ex campione del mondo vorrà tentare di agguantare il primo trionfo del 2022, il secondo in MotoGP.

13:45 – Tredicesima posizione in griglia per Bastianini: “I primi giri saranno fondamentali, in questo week-end siamo stati un po’ in difficoltà”.

13:43 – Temperature dell’asfalto di circa 30°C. I piloti dovranno scegliere tra media e hard al posteriore. La mescola più dura potrebbe essere un rischio qualora le temperature dovessero calare nel corso della gara. Alex Rins e Fabio Quartararo scelgono la media.

13:40 – Tappa difficile anche per il marchio KTM. Iker Lecuona è l’unico dei quattro alfieri a centrare la top-10. Il beniamino locale Miguel Oliveira solo 17°: “Non è la posizione di partenza ideale per il mio Gran Premio di casa. Ma in gara proverò di tutto“.

13:38 – Dopo quasi due stagioni di assenza, nel paddock della MotoGP si rivedono le umbrella girls. Ancora in numero ridotto rispetto al passato, ma è un primo passo verso il ritorno alla normalità.

13:35 – Week-end in salita per le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Entrambi non hanno guadagnato l’accesso al Q2 e partiranno rispettivamente dal 14° e 18° posto.

13:30 – Pedro Acosta è il nuovo campione del mondo di Moto3. Finale disastroso con Darryn Binder che atterra Dennis Foggia e accende un vespaio di polemiche…

Il riepilogo delle qualifiche

Penultimo round stagionale del campionato MotoGP sul circuito di Algarve, in ballo c’è ancora il Mondiale Costruttori e Team. Sarà ancora una grande sfida tra Ducati e Yamaha, con Pecco Bagnaia che partirà dalla pole per il quinto Gran Premio consecutivo. Un risultato che gli consente di avvicinarsi al campione francese nella classifica del BMW M Award 2021, con l’alfiere di Nizza ancora avanti con un gap di 27 punti. Insieme al piemontese della Ducati condivideranno la prima fila Jack Miller e la Suzuki di Joan Mir.

In seconda fila troviamo altre due Desmosedici, quelle di Jorge Martin e Johann Zarco, affiancati dalla Honda di Pol Espargarò. Alle loro spalle Fabio Quartararo, Alex Marquez e Franco Morbidelli. 10° Iker lecuona, davanti ad Alex Rins e Luca Marini. Apre la quinta fila Enea Bastianini che sul circuito di Portimao un anno fa conquistava il titolo mondiale Moto2: il rookie del team Avintia tenterà una delle sue rimonte per contendersi fino all’ultimo il titolo di ‘rookie of the year’ insieme al compagno di marca Martin.

Per Valentino Rossi non sarà facile avanzare ai piani alti scattando dal 16° posto. Ancora una volta si ritroverà nella mischia con i veterani Aleix Espargarò e Danilo Petrucci che lo precederanno allo start. Sarà assente Marc Marquez la cui presenza per Valencia resta in dubbio e verrà sciolta solo nelle ore successive alla visita medica prevista per lunedì. Il Gran Premio di Algarve di MotoGP prenderà il via alle ore 14:00 e precederà la gara di Moto2 in programma alle 15:30.