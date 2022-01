Le prime livree MotoGP: il commento tecnico di Alex Design

La stagione MotoGP 2022 si apre con il valzer delle presentazioni dei team e delle livree. Il commento tecnico del 'mago dei colori' Alessandro Mazzocchetti

La stagione MotoGP è iniziata con le prime presentazioni dei team. Ad aprire il valzer del 2022 ci ha pensato il nuovo team Gresini Racing, seguito a breve distanza da WithU Yamaha RNF. Al momento possiamo ammirare solo le livree dei prototipi che scenderanno in pista fra pochi giorni a Sepang, in vista del primo test invernale 2022. E chi meglio di Alex Design, dall’alto della sua esperienza trentennale, può commentare le nuove vesti grafiche delle moto appena presentate online?

“Voto 7+ per la Ducati Desmosedici del team Gresini“, commenta il mago dei colori di origine capitolina. “Ottimo il contrasto di colori per quanto riguarda la livrea, questa al momento è quella che di più mi è piaciuta. Hanno usato un colore abbastanza soft come base, tra il bianco e il celestino, moto lineare e limpida, con i loghi degli sponsor bene in evidenza“.

Il commento sulla livrea Yamaha RNF

Qualche percentuale di punto in meno per la livrea della YZR-M1 del team di Razlan Razali. “7 meno. Il frontale è rimasto uguale, seppur non molto visibile per mancanza di sponsor: spicca solo il logo WithU e il nome del pilota. Il blu con il nero, a mio parere, non sposa bene, non stacca, non appare nitida dalla distanza. Quella dello scorso anno era una moto ben visibile, una innovazione tecnologica cromatica. Nel complesso ha di nuovo una livery racing abbastanza tradizionale. Sul laterale bella la scelta del blu e dell’arancio, viceversa il nero abbinato con il blu senza una linea di separazione… Sulla coda il posizionamento del logo Yamaha è ben riuscito, in stile Monster come nel team factory“.

Il lavoro del painter

Quest’anno la colorazione delle Yamaha del team satellite è stata ideata dallo studio grafico della RNF in Malesia e poi realizzata direttamente da Yamaha. Le moto verranno verniciate in Giappone e poi spedite in pista. Alessandro Mazzocchetti ci spiega qualche dettaglio in più sul suo lavoro: “La parte più difficile è riuscire a combinare il contrasto cromatico dei colori con i loghi di sponsor, che sono parte integrante della grafica. In passato mi è stata data una grafica base, ma l’ultima voce in capitolo sul mix dei colori spettava a me, al direttore generale Johan Stigefelt e al miodiretto collaboratore grafico Massimo Virdieri. E tutto viene fatto a mano e in maniera tradizionale“.

Quanto tempo occorre per verniciare una MotoGP? “Una volta decisi i colori occorrono dai 3 ai 5 giorni per realizzare una livrea completa di presentazione. Per la verniciatura “pronta-in-pista” ci vuole un giorno. La moto della presentazione ha bisogno di accortezze al millimetro“. E i loghi degli sponsor? “Sono decalcomanie realizzate in sistema do stampa digitale dalle aziende di verniciatura e vengono applicati sotto trasparente o sopra trasparente“.

Da quest’anno Alex sarà team service di riferimento per tutte le squadre, con nuove tecnologie per la produzione di decalcomanie e verniciatura. Non resta che attendere la presentazione del prossimo team: giovedì 27 gennaio è la volta di KTM.