Il babbo di Enea Bastianini: “Sto ancora piangendo”

Ci sono emozioni troppo difficili da esprimere con le parole. I genitori di Enea Bastianini hanno assistito alla splendida vittoria di ieri davanti al televisore. Suo padre Emilio, infatti, non era potuto andare in Qatar come ci aveva raccontato in un’intervista prima della gara. Da ieri il suo telefono squilla incessantemente. A 24 ore dall’impresa di Enea in Qatar, la sua voce è ancora rotta dall’emozione.

“Siamo tuttora increduli, veramente” .

In famiglia come avete vissuto quei momenti?

“Io e mia moglie siamo scoppiati a piangere ed ancora oggi scende una lacrimuccia. È stato veramente fantastico”.

Enea Bastianini aveva terminato la stagione 2021 in crescendo conquistando due podi a Misano ed importanti piazzamenti nelle altre gare. Era andato molto bene poi nei test invernali ed in Qatar era stato velocissimo fin dalle prove.

Ti aspettati la vittoria?

“Sinceramente pensavo che facesse una bella gara ma non immaginavo che potesse conquistare addirittura una vittoria, non era proprio nei miei pensieri. È chiaro, si corre sempre per vincere però non mi aspettavo che arrivasse subito alla prima gara”.

Cosa ti ha detto Enea dopo la gara?

“L’ho sentito e mi ha detto che è stata la cosa più bella che gli potesse capitare. Mi ha detto che ha avvertito la presenza di Fausto. È molto molto emozionante. Siamo senza parole”.

Normalmente andavi alle gare. Ora andrai o resterai a casa, per scaramanzia?

“Non sono andato ed ha vinto… le prossime resto a casa!!!”.

Foto di repertorio di Marzio Bondi

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri