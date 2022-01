La MotoGP riparte senza Valentino Rossi: il commento di Carlo Pernat

Il paddock della MotoGP si prepara per una nuova stagione, non ci sarà Valentino Rossi dopo 26 anni di carriera. Il commento del manager ligure Carlo Pernat.

Il 2022 sarà l’anno zero per Valentino Rossi. Dopo 26 anni di avventure nel Motomondiale e nove titoli iridati, inizia una nuova vita privata e professionale. Tra qualche settimana arriverà la sua prima figlia e prenderà il via una nuova pagina con le auto. Dopo il test con l’Audi R8 Lms GT3 del team belga Wrt a Valencia dello scorso dicembre, è atteso dal primo vero test al Paul Ricard (7-8 marzo). A distanza di meno di un mese sarà l’esordio a Imola per la prima gara del Fanatec GT WCE. In quello stesso week-end la MotoGP volerà in Argentina per il terzo round. “Sarà sicuramente competitivo dall’inizio – prevede Carlo Pernat -, avrà uno stuolo di giornalisti che lo segue, l’Audi è stata un’ottima scelta“.

La MotoGP senza il Dottore

Sarà un paddock privo del suo pilota più carismatico, impossibile non avvertire la sua non presenza. Carlo Pernat ha fatto firmare il primo contratto a Valentino Rossi, per correre l’Europeo con Mauro Noccioli nel 1995, prima di passare nel Mondiale. Insieme hanno vissuto anni scanzonati ed entusiasmanti, ha osservato da vicino la sua intera carriera. “Sicuramente qualcosa perdiamo, tutte le bandiere gialle, la gente che magari di moto ne sa poco, come donne, bambini, anziani, ragionieri, bancari che hanno seguito i Mondiali per lui. Un po’ di calo sicuramente l’avremo all’inizio, ma non sarà un grande calo. Le moto hanno uno zoccolo duro. Ci mancherà molto anche la comunicazione e la spontaneità di Valentino, questo è sicuro“.

Lascia in eredità una folta schiera di giovani “made in Tavullia”, frutto di un sapiente lavoro in Academy. E il suo nuovo team Mooney VR46 che esordirà in MotoGP con Luca Marini e Marco Bezzecchi. “Sono due piloti giovani Marini e Bezzecchi, a volte la scelta può essere azzeccata altre volte no – sottolinea Carlo Pernat . Al momento le scelte le hanno azzeccate tutte: Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia sono diventati campioni del mondo in Moto2 e oggi sono al top, anche se Morbidelli ha avuto una stagione sfortunata nel 2021. Però ci sono anche altre realtà abbastanza importanti, non c’è solo VR46, Gresini ha Enea Bastianini che è un riferimento più sicuro, Di Giannantonio vale Bezzecchi“. Rivedremo Valentino Rossi su una MotoGP, magari come collaudatore? “Secondo me no, quando chiude una cosa la chiude definitivamente“.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri