Jorge Martin, duello finale con Bastianini: “Voglio la Ducati rossa”

Si avvicina la scelta di Ducati per quanto riguarda il pilota che affiancherà Francesco Bagnaia nel prossimo biennio in MotoGP. Dopo il Gran Premio d’Austria, il team di Borgo Panigale dovrebbe finalmente decidere chi tra Jorge Martin ed Enea Bastianini verrà promosso.

Il grande favorito è l’italiano, che è quarto in classifica e sta disputando una stagione migliore del collega, undicesimo con un distacco di 37 punti. Lo spagnolo è stato un po’ condizionato nella prima parte del campionato MotoGP 2022 da un problema al polso destro, poi operato a inizio a giugno. Per prevalere nella corsa all’ambito posto nella squadra factory ducatista dovrà battere il rivale con una super gara al Red Bull Ring, dove l’anno scorso ha vinto per la prima volta in top class.

Jorge Martin vuole prendersi il team ufficiale Ducati

Martin ha concesso un’interessante intervista al quotidiano AS e ha parlato, ovviamente, anche del suo futuro. Si è detto incerto sul team per il quale guiderà nel biennio 2023-2024: “Non so ancora dove sarò l’anno prossimo. Ora cercherò di lottare per essere dove voglio, ovvero in Ducati ufficiale. Ho ancora due gare per stare davanti al mio rivale e spero di farcela“.

Dalle parole del pilota madrileno si intuisce che Ducati potrebbe persino aspettare la gara di Misano prima di decidere tra lui e Bastianini. In ogni caso, lui è concentrato a dare il massimo e poi se dovesse rimanere nel team Pramac è comunque consapevole di avere un trattamento tecnico di assoluto livello: “In entrambi i casi avrò lo stesso materiale – conferma – che è ciò che conta per me. Ovviamente a livello di immagine e per lottare per un Mondiale è meglio essere nella squadra ufficiale, ma restare in Pramac non mi preoccuperebbe“.

Martin pensa di potersi adattare a Yamaha e Honda

Martin tempo addietro aveva strizzato l’occhio anche ad altri team, dichiarando che se non fosse stato promosso nel team factory ducatista avrebbe valutato altre opzioni. Oggi la situazione è cambiata: “Non ci sono altri posti. Resterò in Ducati, è un progetto di cui mi fido a lungo termine e spero presto di vestirmi di rosso e di poter lottare per il titolo. So che molti si sono interessati a me. Quale altra moto sceglierei? Penso di potermi adattare a tutte, ma forse Yamaha o Honda. Però è qualcosa a cui non penso“.

Jorge continuerà a far parte del progetto Ducati, spera di prevalere su Bastianini nel loro personale duello ma è anche pronto a dare sempre il 100% nel caso in cui non riuscisse nel suo intento. Con Pramac si trova bene, ha stretto ottimi rapporti e avrà una Desmosedici GP identità a quella di Enea e Pecco. Vedremo come andrà il round in Austria e cosa succederà dopo. I giochi sono aperti.

Foto: Instagram