Jorge Lorenzo segue le orme di Valentino Rossi: accordo con Porsche

Gli ex piloti MotoGP Valentino Rossi e Dani Pedrosa hanno fatto il loro debutto sulle quattro ruote a Imola, adesso tocca a Jorge Lorenzo. La notizia era nell’aria da mesi dopo che lo scorso autunno aveva girato sul circuito di Franciacorta con la Porsche 911 GT3. Adesso il maiorchino ha ufficializzato l’accordo con la Q8 Hi Perform per disputare la Porsche Carrera Cup Italia, campionato monomarca che vede protagonista la nuova 911 GT3.

La nuova avventura di Jorge Lorenzo

Il cinque volte iridato disputerà un totale di sei gare tra maggio e ottobre, mettendosi al volante della Porsche che sarà svincolata da Alberto Cerqui, campione in carica di questa competizione. Proprio con Cerqui aveva effettuato una giornata di test a porte chiuse nel novembre scorso ed ora è pronto alla nuova avventura, che si affiancherà a quella di commentatore TV per Dazn. Jorge Lorenzo sarà pilota ufficiale del team Q8 Hi Perform, scuderia sponsorizzata dalla compagnia petrolifera kuwaitiana, che è anche main sponsor di questo campionato.

L’ex pilota Yamaha, Ducati e Honda sarà un debuttante in questo paddock, ma chiarisce le sue intenzioni prima dell’inizio della stagione. “Inizia una nuova ed emozionante tappa della mia vita“, ha detto Jorge Lorenzo durante la presentazione della Porsche 911 GT3 (992) che guiderà quest’anno. “Grazie mille al team Q8 Hi Perform per avermi accolto e scelto come pilota ufficiale, non vedo l’ora di iniziare e dimostrare il mio valore al volante. Abbiamo una squadra forte, unita e ambiziosa: round dopo round , il nostro obiettivo deve essere sempre quello di crescere e vincere quante più gare possibili“. Sarà l’inizio per una futura sfida a Valentino Rossi?

Dalla MotoGP alla Porsche Carrera Cup Italia

Il debutto di Jorge Lorenzo come nuovo pilota Porsche avverrà tra un mese all’Autodromo di Imola (7-8 maggio), sede del primo round della Porsche Carrera Cup Italia. Il 13 aprile svolgerà un test a Monza a cui aderiranno tutti i piloti coinvolti nella competizione. La stagione proseguirà su alcune piste note a Jorge, come Misano (4-5 giugno) e Mugello (16-17 luglio), e altre per lui totalmente nuove, come Vallelunga (17-18 settembre), Franciacorta (1 ottobre -2) e infine Monza , l’evento che darà il tocco finale alla stagione nel weekend dell’8 e 9 ottobre. Tutte le gare della Porsche Carrera Cup Italia saranno visibili in diretta su SKY Sport Italia e anche in streaming via Internet sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Gherardo Bisi, Direttore Marketing di Q8, non nasconde il suo entusiasmo per questa firma: “La vittoria della scorsa edizione ha dimostrato che siamo una squadra che ha le carte in regola per competere e vincere. Sono un fan dei motori e ho sempre seguito la MotoGP e i suoi piloti, un misto di talento, concentrazione e competitività. Jorge rispecchia il professionista che cercavamo, era nel nostro radar da molto tempo. Lo abbiamo scelto convinti di poter raggiungere ottimi traguardi anche sulle quattro ruote“.