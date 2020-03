Jorge Lorenzo: “Rossi o Marquez? Meglio Angelina Jolie”

Jorge Lorenzo risponde alle domande dei fan. Il suo ruolo di collaudatore MotoGP e il potenziale Yamaha per poter tornare a vincere il Mondiale.

Jorge Lorenzo resta a Dubai, dove l’epidemia da Coronavirus è meno allarmante rispetto a quanto sta accadendo in Svizzera. Nella nazione elvetica si contano oltre seimila casi contro gli appena 153 degli Emirati Arabi. Per ammazzare il tempo il campione MotoGP risponde alle tante domande dei fan sui social. Non mancano alcune scomode, ma il maiorchino sa come dribblare. Ad esempio chi gli chiede perché è ancora in classe regina dopo l’addio annunciato a Valencia. “Infatti mi sono ritirato, ma continuo a guidare una MotoGP. Per come me lo chiedi mi pare non ti faccia piacere…“.

Lasciare la Honda è una decisione maturata in mesi di riflessioni e risultati. Ma perché dire addio alle corse nel miglior periodo della sua carriera? “Potevo continuare a lottare per vincere le gare, ma non mi ha più ripagato. Era una cosa che avevo già fatto, mi stimola di più diventare bravo in altre cose – ha detto Jorge Lorenzo -, mentre mi godo la vita“. Del resto la sua condizione fisica non è ancora al 100 percento. Inoltre la presenza di Marc Marquez nel box rendeva tutto più difficile. “Non c’era modo per adattarsi alla moto a causa degli infortuni, né le giuste circostanze per poterla cambiare e guidare in modo naturale“.

Dopo la sua vittoria nella stagione MotoGP 2015, Yamaha avrebbe potuto ripetersi anche l’anno dopo. Ma le gomme hanno rappresentato un ostacolo ad inizio campionato. Dopo un vuoto biennale, la casa di Iwata è tornata a lavorare come si deve e l’arrivo di Jorge Lorenzo potrà essere di grande aiuto. “Ne sono sicuro. La Yamaha ha voglia di vincere di nuovo. Hanno una moto completa e piloti molto forti. E adesso hanno il pilota più sensibile per migliorarla ancora“. E ricorda di essere un campione… “Non ero un grande pilota, ero e sarò un grande campione”. Alla domanda secca ‘Valentino Rossi o Marc Marquez?’, il collaudatore risponde: “Angelina Jolie“.