Jorge Lorenzo ritorna in pista… ma non è la MotoGP!

Jorge Lorenzo e l'inseparabile amico Luca Rosiello in pista a Varano al volante di una Lamborghini Huracan GT3 Evo da 5,2 litri.

Jorge Lorenzo sa come restare nei cuori dei fan nonostante il ritiro dalla MotoGP. Dopo l’opaca prestazione in Honda nel 2019, la limitata esperienza da collaudatore Yamaha nel 2020, il pentacampione quest’anno vivrà da spettatore lo show del Motomondiale. Continua a godersi la sua nuova vita, si allena, si diverte, sempre con un occhio agli affari. Al suo fianco l’ormai indivisibile compagno di avventure Luca Rosiello. Insieme hanno condiviso la recente esperienza sul circuito di Varano de’ Melegari al volante di una Lamborghini Huracan GT3 Evo.

Da sempre Jorge Lorenzo ha nutrito una passione immensa per le supercar. Non molto tempo fa ha acquistato una Pagani Huayra Roadster e una Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster in serie limitata. Sono solo gli ultimi pezzi di una collezione di lusso che vanta anche una Porche 911 GT3 RS, una LaFerrari, una Mercedes SLS AMG. Di tanto in tanto si reca in pista per non perdere contatto con la velocità, come successo nell’ultimo viaggio a Doha. Giorni fa è salito a bordo di una delle Lambo più potenti, con motore V10 da 5,2 litri capace di erogare 610 CV di potenza.

Tra i progetti in cantiere per Jorge Lorenzo c’era un possibile ruolo di commentatore TV per le gare della MotoGP. Al momento non c’è stato nessun annuncio ufficiale, se son’ rose… se ne riparlerà al ritorno dal suo ultimo viaggio. Stavolta la destinazione è il Messico. Di certo tutti i suoi fan non sentiranno troppo la mancanza dell’ex pilota che sui social è sempre in primo piano. Di recente l0 abbiamo visto come testimonial di un marchio di moto elettriche: “Sono il futuro della mobilità“. Detto da un amante della benzina c’è da crederci!

