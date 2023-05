Jorge Lorenzo: “Più difficile di quanto mi aspettassi”

Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe ha centrato il suo primo podio, a bordo di una BMW M4 GT3 condivisa con Maxime Martin a Brands Hatch. Adesso tocca ad un altro ex pilota MotoGP fare risultato con le quattro ruote: Jorge Lorenzo è impegnato a Monaco per la gara inaugurale della Porsche Supercup. In pista 28 Porsche 911 GT3 Cup da 510 CV che affronteranno il difficile tracciato urbano reso celebre dalla Formula 1.

Jorge Lorenzo esordisce a Monaco

Tra i partecipanti troviamo un certo Jorge Lorenzo che, dopo una partecipazione alla Porsche Cup Italia lo scorso anno (14° posizione finale con un 8° posto a Vallelunga come miglior risultato), vuole alzare l’asticella. Il primo round era previsto a Imola, come preludio al Gran Premio di F1, ma le gravi alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna hanno costretto ad annullare l’evento. L’esordio nel campionato europeo avviene su un layout difficile come quello di Monaco, con spazi stretti e poche zone di sorpasso.

L’ex MotoGP scatta dalle retrovie

Durante l’unico turno di prove libere di giovedì ha sfiorato il muro con la GT3 verde del Team Huber Racing, fortunatamente senza danni per la sua Porsche. “È davvero dura, molto dura, più di quanto mi aspettassi! Un circuito cittadino molto particolare dove non possiamo commettere il minimo errore – ha sottolineato Jorge Lorenzo -. Ne ho commesso uno alla prima curva e sono andato a sbattere contro il muro. Per mia fortuna senza conseguenze, ma mi sono fermato ai box per vedere se la macchina andava bene“.

Molte le bandiere rosse che hanno costretto a rientrare più volte in pit-lane, l’ex MotoGP scatterà dalla 24esima posizione, dopo essersi classificato a 3″ dal poleman. “I 45 minuti di test sono sembrati solo 15 minuti, quindi non molto tempo per progredire in pista… Come mi aspettavo, siamo abbastanza lontani“.

