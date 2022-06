Jorge Lorenzo: “La differenza tra Bagnaia e Quartararo è la calcolatrice”

Jorge Lorenzo questo fine settimana è presente ad Assen, per l’ultimo week-end di MotoGP prima della lunga pausa estiva. Un circuito che rispolvera ricordi d’altri tempi per il pentacampione che nel 2013 è ritornato in sella alla Yamaha a distanza di meno di due giorni dall’operazione alla clavicola fratturata nelle prove libere del venerdì. Una corsa contro il tempo dall’Olanda alla Spagna, andata e ritorno, per rimettersi in pista e chiudere la gara al 5° posto. Oggi il maiorchino è commentatore per Dazn, ma sicuramente questo circuito gli avrà fatto ritornare in mente quei giorni incredibili.

MotoGP da record

Le qualifiche MotoGP vedono Pecco Bagnaia in pole position con un nuovo record del circuito. A dimostrazione di come i prototipi odierni riescano ad abbassare i tempi su ogni circuito in calendario, grazie all’aerodinamica e ai dispositivi holeshot che permettono un minore impennamento. “Ogni volta si alzano di meno e vanno più veloci in curva. Quindi i tempi stanno scendendo praticamente più della metà delle volte sotto il record della pista“, ha detto Jorge Lorenzo a Dazn. Ottimo giro del pilota Ducati, ma Fabio Quartararo resta incollato in prima fila e molto si giocherà alla partenza, come avvenuto anche al Sachsenring.

La sfida Quartararo-Bagnaia

Il campione francese della Yamaha dalla sua parte ha un netto vantaggio in classifica che lo proietta già verso il secondo titolo MotoGP. “La differenza tra Fabio e Pecco in questo momento è che Fabio è già con la calcolatrice – ha sottolineato Lorenzo -. Fabio sa che la cosa più importante è il Mondiale. Alla fine, la gente ricorda chi è stato campione del mondo, ha già un vantaggio consistente. Anche rispetto ad Aleix [Espargarò] che è stato molto consistente, ma manca un po’ di velocità rispetto a Fabio e Pecco e sta pian piano perdendo punti“. A pesare sull’evolversi del campionato sono le cadute e gli errori di Bagnaia: “E’ già uscito un po’ fuori dal Mondiale“.

L’Aprilia secondo Jorge Lorenzo

Difficilmente qualcuno potrà impensierire i due piloti davanti, né Jorge Martin, “che quando si tratta di attaccare è molto esplosivo e ci è quasi riuscito“, né Aleix Espargarò, che scatta dal 5° posto e potrebbe comunque puntare al podio. Molto dipenderà da quanto succederà allo spegnimento dei semafori: “Aleix dovrà iniziare a sorpassare quei due piloti davanti a lui. Per me ha il terzo miglior ritmo. È un pilota che va molto bene con una gomma nuova nei primi giri. Poi soffre nella parte finale della gara. La cosa brutta è che ha perso punti al Montmeló e che ha Fabio, che è un po’ più veloce di lui e ottiene vittorie a riptezione. Ha vinto solo in Argentina e gli mancano quei due decimi di velocità“. Per Jorge Lorenzo l’Aprilia RS-GP resta una moto molto equilibrata e dal grande potenziale. “E’ molto agile in entrata di curva. Non ha un punto di forza particolare, ma al momento non ha nemmeno un punto debole“.