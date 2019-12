Jorge Lorenzo ai Globe Soccer per premiare Jorge Mendes

Jorge Lorenzo è volato a Dubai per partecipare ai Globe Soccer Awards. Il maiorchino ha consegnato il premio a Jorge Mendes come miglior procuratore.

Jorge Lorenzo è volato a Dubai un paio di giorni fa, dove si è goduto ancora qualche giorno di sole dopo la lunga vacanza a Bali. L’ex campione della MotoGP ha tenuto inizialmente segreto il motivo del viaggio, ma ha poi rivelato di essere ospite ai Globe Soccer Awards, meeting annuale che si tiene nell’emirato dal 2010. Qui vengono premiati i migliori dirigenti, agenti e giocatori del mondo del calcio.

A vincere il premio di miglior agente è Jorge Mendes, procuratore sportivo portoghese, premiato ogni anno sin dalla prima edizione. È considerato uno dei procuratori più influenti e può vantare tra i suoi assistiti alcuni dei più forti calciatori e allenatori del mondo come José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, James Rodríguez, Ángel Di María e Diego Costa.

A premiare Jorge Mendes ci ha pensato proprio Jorge Lorenzo, da sempre tifoso del Barcellona. Il maiorchino attende la naturale scadenza di contratto con la Honda prima di poter annunciare la nuova avventura come collaudatore Yamaha. La notizia trapelata nei giorni scorsi sembra ormai certa e manca solo l’annuncio ufficiale. Resta da capire se potremo rivedere il pentacampione in pista già nel test di Sepang agli inizi di febbraio. O se invece dovremo attendere ancora per rivederlo in sella alla M1 con cui ha vinto tre titoli MotoGP. Per il momento Jorge Lorenzo si rilassa tra viaggi e premiazioni, ma senza mai smettere di tenersi in perfetta forma.