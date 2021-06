Jack Doohan vince in F3: bel colpo del figlio di Mick

Jack Doohan, figlio di MIck Doohan, conquista la sua prima vittoria in Formula 3. Tra una settimana proverà a ripetersi al Red Bull Ring.

Jack Doohan, figlio di Mick Doohan, ha sfoggiato una brillante prestazione sul bagnato al Paul Ricard ottenendo la sua prima vittoria in Formula 3. Partito dal quarto posto, ha vinto contro il leader di lunga data Dennis Hauger al termine di un finale mozzafiato. Gara contrassegnata da squarci di pioggia. “Sono molto contento del risultato e molto grato al team, agli ingegneri e ai meccanici per avermi dato una macchina fantastica. Le condizioni non erano delle più facili, ma le abbiamo gestite bene e ne siamo usciti vincitori. Sono molto felice e ora non vedo l’ora che arrivi il Red Bull Ring tra poco più di una settimana”.

A metà gara, Doohan è salito al secondo posto. L’australiano ha approfittato dell’errore di Vesti e ha inseguito il leader della corsa. Al 15° giro l’australiano senza grossi problemi ha attaccato prima in maniera del tutto inaspettata all’ultima curva, per poi completare il sorpasso alla prima curva, diventando il nuovo leader. Alla fine Jack Doohan non ha avuto problemi a vincere la gara di Formula 3. Hauger è arrivato secondo, con Collet sul gradino più basso del podio. Hauger rimane primo nel Campionato Piloti con 66 punti, davanti a Martins a 60. Doohan è salito al terzo posto con 58 punti, davanti a Novalak, quarto con 49, e Caldwell quinto con 41.