Gautier Paulin: “Difficile immaginare la MotoGP senza Valentino Rossi”

Il pilota MXGP Gautier Paulin tesse le lodi di Valentino Rossi e della sua lunga carriera MotoGP: "Per lui 42 anni sono solo un numero".

Valentino Rossi proseguirà probabilmente fino all’età di 42 anni in MotoGP. Uno dei campioni più longevi del Motomondiale e delle due ruote, resta un punto di riferimento per tanti atleti del motorsport. Farà forse da apripista ad una carriera più longeva per i piloti che proveranno ad emularlo, aprirà una nuova frontiera. Il Dottore è un modello per la stella del Motocross Gautier Paulin, cinque volte vincitore del Motocross delle Nazioni. Con il pesarese condivide il marchio Yamaha. “Valentino è un monumento. Penso che dia molto allo sport – ha detto a Motorsport-Total.com -. Dimostra che un atleta può ancora essere appassionato e in forma, anche quando invecchia“.

Il Dottore ha fatto la storia della classe regina, non solo per numero di vittorie, ma soprattutto per carisma. Ha reso popolare questo sport che fino a due decenni fa era una passione di nicchia. “È difficile immaginare la MotoGP senza Vale – ha aggiunto il pilota francese -. Nessuno può immaginarlo“. A guardare gli allenamenti delle ultime settimane nessuno immaginerebbe un possibile ritiro di Valentino Rossi. Anzi, in molti già sperano che possa collezionare risultati tali da indurlo a proseguire anche nel 2022. “Lo guardo con i giovani piloti della Moto3 al Ranch, 42 anni sono solo un numero. Ride e scherza con questi giovani piloti. Si sente come loro“.

La firma con Petronas SRT è solo questione di dettagli, forse sarà il suo ultimo rinnovo in MotoGP. Pur volendo immaginare un proseguimento di carriera oltre ogni previsione la carriera del nove volte iridato è comunque avviata verso un glorioso tramonto. Quando sarà il momento di dire addio? “Se non sei veramente concentrato sul tuo lavoro, ti manca quell’uno per cento che è cruciale. Quindi dovresti piuttosto fermarti e cercare qualcosa di nuovo che ti ispiri di più – ha concluso Gautier Paulin -. Devi ascoltare il tuo cuore“.