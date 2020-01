Franco Morbidelli: “Se Valentino Rossi fallisce si fermerà”

Franco Morbidelli non è a rischio rinnovo con Petronas, ma sul suo maestro Valentino Rossi dice: "Non continuerà a correre per finire 7° o 8°".

Terza stagione in MotoGP per Franco Morbidelli, dopo le due precedenti fra Honda e Yamaha. Nel 2019, soprattutto per merito di Fabio Quartararo, il suo team Petronas SRT si è confermato come miglior squadra satellite del massimo campionato. Il collega francese ha spinto verso l’alto l’asticella delle prestazioni anche all’interno del box factory. Maverick Vinales è riuscito a tenergli testa e a guadagnare il terzo posto finale in classifica piloti. Valentino Rossi ha dovuto soccombere davanti al rookie, con un gap di 18 punti, 7 podi del francese contro i due del pesarese.

L’impatto di Quartararo è stato travolgente, non solo per Franco Morbidelli. E se l’ex campione di Moto2 non sembra molto ambito tra gli altri costruttori, discorso differente per il collega di box su cui si è catapultata la Ducati già da tempo. L’impressione è che Fabio non abbia nessuna intenzione di proseguire con Petronas: l’alternativa primaria è il team Yamaha factory, la exit strategy prevede il passaggio al team di Borgo Panigale. “Quartararo è un pilota estremamente veloce con un grande talento naturale – ha detto Morbidelli come riportato da Motosan.es -. È in grado di andare veloce subito. Questo è ciò che lo aiuta a stabilire ottimi tempi sul giro, ma anche ad essere in testa all’inizio della gara. Fabio è semplicemente super veloce“.

Sarà la decisione di Valentino Rossi in merito al suo futuro a decretare alcuni spostamenti nel mercato piloti MotoGP. C’è poco tempo per decidere e Franco Morbidelli non può che fare eco a quanto ripetuto dal Dottore negli ultimi mesi. “Dipenderà tutto dal livello delle prestazioni. Valentino ama correre, ma gli piace anche combattere davanti. Non continuerà a correre per finire ottavo o decimo. La stagione 2019 non è stata quella che si aspettava, spera di più dalla prossima. Se fallisce, penso che si fermerà“. Ritrovarselo compagno di squadra in Petronas non sarebbe un’opzione?