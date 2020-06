Franco Morbidelli attende Valentino Rossi: “Una storia fantastica”

Franco Morbidelli e Valentino Rossi nella stagione MotoGP 2021 potrebbero condividere lo stesso box del team Yamaha Petronas. Un sogno che diventa realtà.

Tra allenamenti in moto da cross e in pista Franco Morbidelli trova il tempo di trascorrere una divertente giornata con le auto da rally. A tre settimane dall’inizio del campionato MotoGP l’ex campione Moto2 si avvicina al rinnovo di contratto con Yamaha Petronas SRT. “Sono contento, mi trovo molto bene con Petronas, c’è un bel rapporto con tutti. Non sembra un team clienti, il livello di professionalità è molto alto, mi trovo bene e spero di rinnovare il più presto possibile“.

NEL BOX CON VALE

Il destino vuole che condividerà il box con Valentino Rossi nella stagione 2021. Un sogno che diventa realtà per uno dei primi allievi dell’Academy VR46. Manca ancora l’accordo finale, molti i dettagli da discutere e le parti coinvolte. Non è facile per il team di Razlan Razali trattare con un nove volte campione del mondo. “Se così fosse sarebbe una bellissima storia – ha aggiunto Morbidelli a Sky Sport -. Ho cominciato da piccolino e sono arrivato fino a qui grazie a Valentino Rossi. Sarebbe una storia fantastica se si avvererà, lo vedremo nei prossimi giorni o mesi. A me fa solo piacere“.

FINE DEL LOCKDOWN

Dopo il lungo periodo di quarantena il pilota italobrasiliano vuole ripartire alla grande, provare a giocarsela alla pari con il compagno di squadra Fabio Quartararo. Nei test invernali MotoGP ha raccolto buone sensazioni con la YZR-M1 e sarà importante ricominciare da dove si era lasciato. “C’è tanta voglia di ricominciare, nei test era andata bene per me, soprattutto in Qatar. Adesso è importante ripartire da dove abbiamo lasciato e provare a sviluppare tutte le cose da dove le avevamo lasciate. E’ stato un periodo triste per tutti, però ho provato a godermelo al massimo restando più vicino agli effetti, per dedicarti alla casa. Tutte cose che non mi era mai capitato di fare, una nuova esperienza anche questa. Un periodo con un velo di tristezza, ma sembra che sia passato e adesso è importante ricominciare con l’energia giusta accumulata nel lockdown“.

Video: Instagram @vr46ridersacademy