Francesca Novello e il primo incontro con Valentino Rossi: “Che figo!”

Francesca Novello presente a Misano per l'addio di Valentino Rossi. La fidanzata ricorda il primo incontro con il campione nel suo motorhome.

Valentino Rossi e Francesca Novello sono ormai coppia fissa, dentro e fuori dal paddock. Soprattutto ora che i due attendono una bambina che nascere nei primi mesi del 2022. Terminata la gara di Misano il campione di Tavullia è stato intercettato da Stefano Corti, inviato de ‘Le Iene. Insieme hanno rivisitato alcune immagini del passato e il Dottore ha potuto visionare un video regalo confezionato dal noto programma Mediaset. A consegnare il trofeo simbolico sarà la sua compagna Francesca Sofia Novello, il servizio andrà in onda martedì sera.

Nel week-end del saluto a Misano c’erano gli amici storici di Valentino Rossi. Tutti con t-shirt rigorosamente gialla e la scritta ‘Grazie Vale’, in sintonia con le livree adottare da Vietti, Bezzecchi e Marini per la gara domenicale. Ovviamente c’era anche la sua dolce metà Francesca, che non poteva mancare in un momento così importante per la carriera del partner. Ha cominciato come “ombrellina’ nel paddock, poi il primo incontro con il campione.

Un ricordo indelebile per la giovane modella lombarda. “Aveva chiesto il numero di telefono tramite amici e ci siamo organizzati per vederci. Lui diceva tutto in una maniera così naturale, che quando sono entrata nel motorhome non mi sentivo neppure a disagio. Forse perché non sono mai stata una tifosa che lo guardava con gli occhi di una fan. O forse perché lui ha questa modo di trattarti come se non fosse nessuno. Appena ho visto questa cosa mi son detta “Figo”. Non avrei pensato mai che sarebbe diventato così fondamentale. Quando stai con Valentino non ti mette mai nella condizione di dire ‘Sono qui a cena con Valentino Rossi’. Mai“.