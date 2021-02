Fausto Gresini, il figlio: “Siamo di nuovo in gara, babbo è sveglio!”

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Fausto Gresini. Il boss MotoGP è stato svegliato, anche se certo la situazione è ancora seria.

Fausto Gresini si è lasciato alle spalle una settimana difficile, come affermato nell’ultimo comunicato, ma i miglioramenti continuano. Ora il boss del team omonimo nel Mondiale MotoGP è stato svegliato. Lo conferma il figlio Lorenzo, che tramite ormai i quasi quotidiani aggiornamenti informa dei passi avanti compiuti dal genitore dopo aver contratto il Covid-19. Certo il recupero completo è ancora lontano, ma arrivano segnali positivi.

“Da oggi siamo ufficialmente di nuovo in gara, babbo è sveglio!!” Inizia così l’ultimo messaggio sulle condizioni di Fausto Gresini, certo una buona notizia. “Gli esami sono stabili come anche l’ossigenazione, i reni stanno recuperando, continua ad essere sotto antibiotico e non ha febbre.” Ma sottolinea anche che “I polmoni non sono messi bene, ma danno qualche segnale positivo. Ovviamente permane una situazione di gravità e fragilità.”

Foto: motogp.com