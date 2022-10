Fabio Quartararo ritrova la parola e allarga il campo: “È sfida a cinque”

Nuovamente tranquillo e rilassato, ma parallelamente affila gli artigli. Fabio Quartararo è ben conscio della situazione attuale in MotoGP, col vantaggio faticosamente costruito che è stato quasi totalmente annullato dopo il naufragio in Thailandia. In vista nel 18° round, per prima cosa si scusa del suo silenzio, per poi spiegare i fatti ed in seguito dichiararsi pronto per un rinnovato duello. I distacchi ora sono molto ridotti, non è più ammesso il benché minimo errore, ma Quartararo conta anche sulla sicurezza nei suoi mezzi. Una fiducia acquisita dopo l’iride 2021, che spera tanto di ripetere.

GP Buriram da dimenticare in fretta

“Non ho voluto parlare con la stampa e chiedo scusa a tutte le persone che erano lì per questo.” Fabio Quartararo fa mea culpa per il silenzio seguito al peggior GP della sua stagione 2022. La delusione era cocente… “Mi aspettavo una gara decisamente migliore” ha infatti ammesso il campione MotoGP in carica, spiegando poi il problema in gara. “Abbiamo commesso un errore, siamo partiti con una pressione [delle gomme] davvero alta. È stata molto dura.” Un tonfo da archiviare in fretta: ora Quartararo è nuovamente concentrato, mancano 3 GP e la lotta mondiale è più viva che mai. Primo round a Phillip Island, che lui ha visto solo una volta da pilota MotoGP, e con poca fortuna. “È uno dei miei circuiti preferiti, ma nel 2019 mi sono fatto male ad una caviglia nelle FP1 e non ho girato molto” ricorda El Diablo. “Poi alla seconda curva sono finito nell’erba…” Un incidente causato da un highside di Petrucci, che nell’imprevedibile carambola non ha potuto evitare il contatto. “Non ho molta esperienza quindi, ma non vedo l’ora di correre!” ha dichiarato carico.

Quartararo: “Vincere mi ha dato molta fiducia”

Siamo a fine anno, ma il campionato è apertissimo. “Pensiamo ad una gara alla volta, come se stessimo iniziando ora la stagione” ha commentato il #20 di casa Yamaha. “Ora sono quasi a pari punti con Pecco, ma non vedo solo lui: ci sono Aleix, Jack, Enea… Siamo in cinque in pochi punti.” Un’ulteriore dimostrazione del livello presente attualmente in MotoGP. Quartararo poi è sempre della partita nonostante il mezzo attualmente più lento, ma con grande solidità per quanto riguarda il suo essere pilota. “Vincere il titolo l’anno scorso mi ha dato molta fiducia” ha infatti rimarcato il 23enne di Nizza. “L’esperienza degli ultimi due anni mi aiuta molto a rimanere calmo in questa situazione.” Anche in caso di pioggia, il tempo odierno a Phillip Island? “Quest’anno in generale non è andata male” è la risposta. “In Indonesia non mi ero mai sentito così bene, a Portimao ce la siamo cavata, in Giappone niente di eccezionale ma stavo bene. In Thailandia invece abbiamo sbagliato.” Ma non è preoccupato: “Sappiamo cos’è successo e siamo pronti.” Insomma, Quartararo è pronto a dire la sua in ogni condizione. Scatta un nuovo mondiale, la motivazione è alle stelle per tutti: sarà un finale frizzante.

Foto: Yamaha Racing