Fabio Quartararo non vuole sentirsi il sostituto di Valentino Rossi, troppo pesante l'eredità psicologica: "Lui è il re della MotoGP".

Nel primo test MotoGP 2021 farà certamente uno strano effetto vedere Valentino Rossi con i colori del team satellite Yamaha. Il team factory ha preferito scommettere sul giovane promettente Fabio Quartararo che ha subito messo le mani avanti sull’evoluzione della M1. Il 21enne francese chiede maggior voce in capitolo e ha le sue buone ragioni. Se la casa di Iwata ha voluto puntare sul duo Vinales-Quartararo saranno loro ad avere maggior voce in capitolo sugli sviluppi del prototipo. Due le priorità: maggior velocità sui rettilinei e più grip al posteriore.

Maverick non ha esitato a rilanciare l’unità di un team che, durante la convivenza con Valentino Rossi, a suo dire era compromessa. Più diplomatico Quartararo che va a prendere il suo angolo di box con una pressione che peserà sin dalla prima uscita. “Alla fine è difficile [sostituirlo] perché Vale è il re della MotoGP, ha sicuramente portato tanto. Spero di poter portare anch’io tante cose positive con me“. Ha delle richieste ben precise da fare ai tecnici Yamaha, ammesso che vengano accolte. Non dimentichiamo che il 43enne pesarese ha più volte sottolineato come dai tecnici giapponesi non sempre c’è stata una pronta reazione ai feedback.

Per capire come cambierà il modus laborandi di Iwata non resta che attendere l’inizio della prossima stagione MotoGP. E l’arrivo del nuovo collaudatore Cal Crutchlow. “Penso di poter aiutare Yamaha a trovare una direzione chiara“, ha aggiunto Fabio Quartararo. Molte persone considerano l’alfiere di Nizza (7 podi e 3 vittorie nelle prime due stagioni in classe regina) la scelta migliore per riempire il posto di Valentino Rossi nel team factory. Ma inevitabile evitare di caricarsi ulteriormente di pressioni e aspettative. “Non ho sostituito Valentino Rossi perché il posto di Valentino è unico… Ci siamo appena scambiati il posto ed è stato un sogno, un grande momento per me invertire la posizione con il tuo idolo. Tuttavia, di sicuro Vale farà molto bene con Petronas SRT“.

