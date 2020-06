Fabio Quartararo: “Dopo Valencia sul motorhome di Valentino Rossi”

Fabio Quartararo non riesce a credere che prenderà il posto di Valentino Rossi dopo l'ultima gara della stagione MotoGP 2020 a Valencia.

Fabio Quartararo si è allenato sul circuito Paul Ricard di Le Castellet in sella ad una Yamaha R1. Arrivato in pista alle 08:30, ha completato 89 giri, senza la pressione del cronometro. Un allenamento utile per lavorare sui muscoli del collo e dell’inguine, in vista della prossima stagione MotoGP. Sarà l’ultimo anno nel team satellite Petronas SRT, il 21enne di Nizza dal prossimo anno occuperà l’angolo di box che ora appartiene a Valentino Rossi. Ci arriverà con zero vittorie? Per il best rookie 2019 conta poco, almeno a parole. Ma di certo la prima vittoria in top class sarà l’obiettivo da raggiungere a breve termine.

Fabio ha effettuato il suo primo vero test in pista all’indomani del lockdown. “Sì, davvero un grande piacere! Dopo quattro mesi senza andare in moto, è bello riprovare certe sensazioni”. Ha lavorato tanto sul fisico e in moto da cross. Adesso è tempo di segnare l’asfalto in vista del primo GP a Jerez del 19 luglio e venerdì 19 giugno ritornerà sulla R1. Dalla sua parte può vantare un contratto firmato in tempi record rispetto ai suoi colleghi. “E’ qualcosa di eccezionale continuare con Yamaha – ha detto a Paddock-GP –. Quello che sarà strano è pensare che dopo la gara di Valencia, Valentino Rossi rimuoverà le sue cose dal motorhome Yamaha e metterò le mie“.

Prima di quel giorno dovrà disputare una stagione MotoGP che dovrà rappresentare il suo vero biglietto da visita per l’accesso in Yamaha factory. 13 gare o forse più, in cui sarà fondamentale non infortunarsi o riportare cadute in gara. “Dopo tutte le voci degli ultimi mesi, non mi sarei mai aspettato una gara in Francia. È stata una bella sorpresa – ha ammesso Fabio Quartararo -. Se la situazione migliora in tutto il mondo, si spera di avere un piccolo numero di fan, sarebbe fantastico. Ci mancano davvero tanto!“.

Foto: Instagram @fabioquartararo20