Enea Bastianini, doppio KO da dimenticare: “Possiamo divertirci”

Enea Bastianini arriva al Sachsenring dopo due ritiri consecutivi rimediati al Montmelò e al Mugello. Ha difeso la terza posizione in classifica MotoGP, ma alle sue spalle avanza Johann Zarco a tre punti di distanza. La vetta inizia ad allontanarsi, con Fabio Quartararo che adesso vanta 53 punti di vantaggio. Due passi falsi che hanno rallentato la corsa del pilota Gresini verso il titolo mondiale, dopo essere stato leader per alcuni GP.

Il destino in due gare

Durante l’ultimo test Irta in Catalunya Enea Bastianini ha provato alcune nuove componenti per la sua Ducati Desmosedici GP21, ma per l’aggiornamento aerodinamico dovrà attendere dopo la pausa estiva. Inizia un’estate di fuoco per il ‘Bestia’, ancora in ballottaggio con Jorge Martin per guadagnarsi quel posto nel team factory che lascerà vacante Jack Miller dal prossimo anno. In ogni caso dal 2023 avrà a disposizione una moto ufficiale e un contratto all’altezza dei progressi compiuti negli ultimi tre mesi, raccogliendo tre vittorie nelle prime nove gare.

Bastianini e il feeling all’anteriore

Il Sachsenring e Assen saranno due week-end di MotoGP fondamentali per consentire ai vertici di Borgo Panigale di prendere la decisione finale. “In Germania lo scorso anno non sono stato veloce come avrei voluto, veniamo da un GP difficile e quindi c’è tanta voglia di migliorare e ritrovare quel feeling sull’anteriore che ci farebbe tornare lì davanti. Non è tra i miei circuiti favoriti però è un circuito particolare su cui se siamo a posto con la moto possiamo divertirci. Assen è decisamente tra le mie piste preferite invece, molto difficile e molto tecnico: lo scorso anno ho sofferto, ma quest’anno ci arrivo più preparato. Sarà una doppietta tosta”.

‘Diggia’ step by step

Fabio Di Giannantonio ha mostrato bei progressi sul giro secco, anche se manca di un po’ di esperienza nella categoria MotoGP e di ritmo nel passo gara. “L’obiettivo delle prossime due gare sarà sempre lo stesso, fare un passettino in avanti rispetto all’ultima uscita – ha detto il pilota romano -. La Germania mi piace tantissimo, sono sempre andato forte e in più lì si gira solo a sinistra e io so girare solo a sinistra (ride), un vantaggio“.