Ducati a due volti a Jerez: Bagnaia cerca riscatto, Bastianini riparte

Il campionato MotoGP riprende da Jerez e le aspettative maggiori sono sempre su Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica e reduce da un’altra caduta in gara. Dopo quella sul bagnato a Termas de Rio Hondo, ne è arrivata una più pesante ad Austin. Era in testa alla corsa e un errore gli ha fatto perdere altri punti importanti. Una grande delusione per lui e per la squadra. Pecco in Spagna non vuole sbagliare.

Ducati in questo fine settimana ritrova anche Enea Bastianini, che è pronto al rientro dopo l’infortunio rimediato nella Sprint a Portimao. Giovedì il pilota romagnolo sosterrà la visita di controllo presso il circuito e dovrebbe filare tutto liscio. La scapola destra non è ancora al 100%, però è comunque nella condizione di consentirgli di guidare. Ha già dichiarato che l’obiettivo è essere almeno in top 10.

MotoGP Jerez, Bagnaia vuole rifarsi dopo le cadute

Bagnaia non si è demoralizzato in seguito agli errori commessi nelle scorse gare. Arriva in Andalusia con il desiderio di sempre, ovvero vincere: “Il GP di Spagna è il primo di una lunga serie che correremo in Europa. Sono felice di iniziare da Jerez, dove l’anno scorso ho conquistato sia la pole position sia la vittoria. Arriviamo da due gran premi nei quali avrei potuto ottenere risultati importanti, invece sono caduto due volte. Quindi sono molto motivato a fare bene. Affronterò il weekend come sempre, per lottare ancora per la vittoria“.

Il pilota piemontese sa cosa deve fare e ha grande desiderio di riscatto. Nel 2022 ha disputato un weekend perfetto sulla pista intitolata alla leggenda Angel Nieto e spera di ripetersi. Ha certamente il potenziale per raggiungere il suo obiettivo.

Bastianini, un GP di Spagna senza pressioni

Il peggio è alle spalle e finalmente Bastianini può tornare a correre. È impaziente di risalire sulla sua Ducati: “Avevo dato il 100% per essere pronto per Austin – spiega – ma i dottori mi hanno consigliato di attendere. Giovedì farò l’ultimo controllo e, se tutto andrà bene, tornerò sulla mia Desmosedici GP. Jerez è una pista che mi piace, però non sono ancora al 100% delle mie forze. Questo GP per me sarà come un banco di prova per tornare in forma per le prossime gare“.

Enea vive il weekend in Spagna come un test per le sue condizioni fisiche. Dopo diverso tempo senza guidare una MotoGP, è normale che possa essere un po’ “arrugginito”. Qualche strascico l’infortunio lo ha lasciato e lui cercherà di fare del suo meglio, evitando di esagerare e di prendere rischi non necessari.

Foto: Ducati