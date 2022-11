Ducati fa miracoli: adesso c’è un Marquez felice, ma non è Marc

Per un Marquez deluso, ce n’è uno che sorride. Alex Marquez infatti ha lasciato LCR Honda per Gresini Ducati, lanciandosi verso un’avventura totalmente nuova. Sarà stato pure un solo giorno di test a Valencia, ma le parole del pilota di Cervera lasciano pochi dubbi. Prime sensazioni decisamente positive in sella alla Desmosedici 2022, ovvero quella utilizzata da Bagnaia e Miller quest’anno, ora a disposizione del team di Nadia Padovani. Con il massimo supporto Ducati nonostante la squadra satellite, un fatto che Marquez ha sottolineato e particolarmente apprezzato. La condizione ideale quindi per chi punta a riscattarsi, dandosi una sorta di ‘ultima occasione’ in MotoGP. Chissà se il #93 non inizierà a provare una qualche ‘invidia’ verso il fratello minore…

“Preferisco una di queste”

Alle spalle il difficile GP di Valencia (17° con caduta in un weekend disastroso per Honda). Alex Marquez ha aspettato neanche 48 ore per la prima uscita da pilota della folta armata Ducati. Per lui il 15° crono finale con 73 giri a referto, ma l’obiettivo, come per tutta la griglia, non era la ricerca del tempo sul giro secco. È cominciato ufficialmente il percorso con la D16. “Fin dalla prima uscita mi sono sentito bene, anche se devo ancora adattarmi. Ci manca un giorno in sella” ha sottolineato Marquez. Aggiungendo però che “Sappiamo già che è una moto competitiva, dolce e maneggevole, oltre che potente. Ma è stato tutto già abbastanza naturale col mio stile di guida. Avevamo una sola moto e dovevo starci attento, ma preferisco una di queste…” Il neo pilota Gresini non ha finito la frase, né può fare confronti essendo ancora legato a Honda, e s’è quindi limitato ad un “È tutto diverso.” Ma certo è apparso decisamente più contento, sta già tornando la giusta motivazione. Quella che lui stesso diceva di aver perso nel corso di quest’ultima stagione con i colori Honda. Visti i risultati di HRC in generale, era anche difficile…

Marc Marquez ‘geloso’?

Non è mancato il confronto con altri ragazzi Ducati per farsi un’idea più precisa della situazione. Per lui c’è già un bel cambiamento a livello di grip, uno dei tanti problemi della RC-V, oppure in frenata. Oltre alla gestione della potenza: “Me l’aspettavo piuttosto aggressiva, invece è semplice da gestire. Aiuta molto a livello di costanza.” Obiettivi? “Non dico lottare per il titolo, non sarebbe vero. In preseason è importante creare una buona base di partenza verso Portimao, con questa moto dobbiamo solo pensare a trovare il giusto feeling.” Ma il ‘giusto feeling’ c’è già con Gresini e non solo per l’atmosfera. “In hospitality il cibo è ottimo! Se lo sapevo prima andavo lì anche per colazione” ha ammesso il pilota catalano. Marc Marquez diventerà ‘geloso’? Certo s’è mostrato tutt’altro che soddisfatto del primo test 2023 e ha chiaramente invitato Honda a fare ben di più. Per Alex Marquez, come detto da lui stesso, potrebbe essere l’ultima carta per dimostrare di poter fare bene anche in MotoGP. Nessuna aspettativa al momento, ma le premesse sono davvero ottime.

Foto: Gresini Racing