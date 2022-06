Dove vedere GP Germania: orari e diretta tv del circuito del Sachsenring

La MotoGP continua il suo viaggio nel Mondiale 2022, arrivando alla decima gara stagionale. I piloti sono pronti a sfidarsi all’interno del temuto circuito di Sachsenring: il Gp della Germania è alle porte e si presta ad essere lo spartiacque della stagione delle due ruote.

Tutti gli occhi, come sempre, sono puntati su Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha. Il classe 1999 dopo un avvio piuttosto difficile ha trovato la giusta quadratura e grinta che la scorsa stagione gli ha permesso di laurearsi Campione della MotoGP 2021. Fondamentale la vittoria nel GP di Catalogna che gli ha dato un enorme slancio in classifica: sono 147 i punti del francese, con una differenza a suo favore di 22 punti contro il rivale Espargarò.

Quartararo sembra dare ragione agli esperti visto che ha espresso parole di stima proprio nei confronti dei due rivali in una recente intervista, definendosi sorpreso in particolare dalla grinta e dalla tenacia del pilota Aprilia.

Le sue parole sullo spagnolo: “Già in Qatar, quando è arrivato quarto, ho notato come guidasse in maniera totalmente diversa. Me ne sono accorto dal modo in cui sorpassava. Lì ho capito come qualcosa fosse cambiato. Poi mi ha impressionato in Argentina. L’Aprilia ha mostrato di avere un grip che non ho mai visto nella mia vita. Lui è bravissimo perché sta sfruttando al meglio questa opportunità”.

Si prospetta essere un duello entusiasmante tra i due piloti, con la sfida che potrebbe riproporsi al Gran Premio di Germania. Ma qual è il programma del week-end e dov’è possibile assistere alla gara? Di seguito la risposta.

Dove vedere GP Germania

La MotoGP è pronta ad un’altra entusiasmante tappa del Motomondiale 2022, per la precisione la decima. Si vola a Sachsenring, in Germania, in quello che è considerato tra i circuiti più amati dai tifosi. Gli appassionati delle due ruote potranno guardare la corsa in diretta tv sul canale Sky Sport MotoGp (numerazione 208), in alternativa anche in streaming su app e smart tv su Now e Sky Go. Non è finita qua. Perché il Gran Premio della Germania lo si può assistere anche in chiaro sul canale Tv8, visto che rientra nel pacchetto di gare da poter assistere in maniera del tutto gratuita. Alle ore 14 di domenica 19 scatterà il semaforo verde.

I piloti scenderanno in pista già da venerdì 17 con le prove libere dalle 9:55 alle 14:10. Sabato ultima sessione di prove libere e poi via con le qualifiche che andranno a diramare la griglia di partenza. Domenica 19 si inizia con il Warm-up alle 9:40, mentre come detto in precedenza alle 14 inizia la gara.

Il programma completo

Venerdì 17 giugno

9:55 – Prove libere 1

14:10 – Prove libere 2

Sabato 18 giugno

9:55 – Prove libere 3

13:30 – Prove libere 4

14:10 – Qualifiche

Domenica 19 giugno

9:40 – Warm Up

14:00 – Gara