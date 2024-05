Non è ancora riuscito a lottare per il podio, ma Fabio Di Giannantonio ha comunque ottenuto dei discreti risultati nei primi cinque gran premi del calendario MotoGP. Pesano un po’ i ritiri nelle prime tre sprint e il tredicesimo posto in quella a Jerez, però nelle gare lunghe si è ben comportato. Tolta la decima posizione a Portimao, ha sempre chiuso sesto o settimo. Non male, considerando il livello della griglia e il fatto di correre per una squadra satellite con una Ducati 2023. Ovviamente, lui vuole di più e crede di poter fare meglio nei prossimi appuntamenti, a partire da quello in arrivo a Montmelò e poi anche al Mugello.

MotoGP, l’approccio di Di Giannantonio

Interpellato dal sito ufficiale MotoGP, il pilota romano ha spiegato come vive i commenti social che gli vengono fatti: “Sono una persona normale che lavora ogni giorno per i suoi obiettivi e per vivere bei momenti. Però sono umano, ho sentimenti. I commenti negativi che ricevo rappresentano una grande motivazione per me, sono una sfida a capovolgere questo odio in apprezzamento“.

Gli è stato mostrato un pensiero che lui stesso ha scritto il 31 luglio 2023 (“Le persone ti abbandoneranno sempre. Devi alzarti ogni giorno e assicurarsi di non abbandonare mai te stesso“) e ha spiegato il tipo di emozioni che stava vivendo allora: “In quel momento avevo capito chiaramente che non avrei corso per il team Gresini nel 2024. Sabato, dopo la sprint race in Qatar, ero senza un posto in MotoGP. Nel mio ufficio ho incontrato il mio assistente e il mio manager, ho detto di goderci le ultime gare e di dare tutto. Mi sono sentito solo in quel momento e quando è così devi trovare la forza dentro te stesso. Se usi questa forza nel modo giusto puoi cambiare le cose ed è quello che è successo“.

La firma con il team VR46

Nonostante qualche voce sul Mondiale Superbike, il pensiero di Di Giannantonio è sempre stato rivolto alla classe regina del Motomondiale: “C’era un po’ di pazzia sul mercato piloti, tutti si muovevano. C’è stato un momento in cui per me era o MotoGP oppure niente. Volevo solo questo, sono un pilota MotoGP e ho le capacità per esserlo. Da parte mia non c’è mai stata la possibilità di andarmene“.

A Diggia è stata mostrata la frase dell’annuncio del suo passaggio al team VR46 per il 2024 e ovviamente ha spiegato come andarono le cose: “Dopo la Sprint a Valencia il mio manager Diego mi ha chiamato per dirmi di andare a firmare qualcosa di bello. Sono andato nel motorhome e ho firmato il pre-contratto per quest’anno, è stato fantastico. È stato bello ricevere alcuni messaggi da Valentino Rossi e parlare con lui. Io outsider 2024? Mi sento un top rider, perché ho battuto tutti i top rider nella mia carriera. Ho un grande potenziale quest’anno. La moto è ottima e dobbiamo solo sistemare alcuni dettagli per essere tra i primi“.

Foto: VR46 Racing Team