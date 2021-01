Davide Brivio sarà Racing Director del Team Alpine F1

Il Team Alpine F1 ufficializza l'arrivo dell'ex manager MotoGP Davide Brivio. L'ex Suzuki ricoprirà la carica di Racing Director nella stagione 2021.

Davide Brivio entra ufficialmente a far parte del team Alpine Renault di Formula 1. L’ex manager MotoGP, che ha riportato Suzuki a vincere il titolo mondiale, cambia casacca e categoria. L’annuncio della sua nuova scuderia è arrivata domenica mattina: “Davide Brivio entra a far parte del Team Alpine F1 come Racing Director. Siamo lieti di confermare che Davide Brivio rafforzerà il nostro team in vista della stagione 2021 del Campionato del Mondo di Formula Uno FIA. Il suo ruolo specifico e le sue responsabilità saranno annunciati nelle prossime settimane“.

Il tecnico brianzolo riferirà direttamente al CEO di Alpine Laurent Rossi . Il team francese mette in evidenza l’esperienza e il successo accumulato dal suo nuovo direttore corse. Brivio approda senza esperienza nel Circus, ma con una esperienza di oltre venti anni in MotoGP. In ogni occasione ha dimostrato di avere il fiuto vincente, portando Valentino Rossi in Yamaha. In pochi anni di lavoro in Sazuki ha contribuito al trionfo iridato di Joan Mir contro ogni previsione. Davide Brivio si è guadagnato anche la “benedizione” di Flavio Briatore: “Se la Renault l’ha scelto ci saranno tanti buoni motivi, quindi sono sicuro che l’inesperienza non sarà un problema. Alla fine si tratta di gestire le persone e l’importante è avere una macchina che vada veloce. Tra qualche mese capirà cosa si deve fare”.

Nei giorni scorsi la casa di Hamamatsu ha annunciato che non nominerà un sostituto. Nella stagione MotoGP 2021 saranno persone interne a ricoprire le sue mansioni. Il project leader Shinichi Sahara ha ribadito il durio colpo nell’apprendere la notizia, ma assicura che non ci saranno ripercussioni sul livello e il morale della Suzuki. Joan Mir e Alex Rins sono tra i principali candidati al titolo mondiale e partiranno con i favori del pronostico.