Danilo Petrucci mago della pioggia, pronto l’assalto finale: “Ci proveremo”

Danilo Petrucci non molla la presa sul campionato MotoAmerica Superbike e conquista il secondo round in New Jersey. La pioggia provvidenziale inizia a bagnare l’asfalto prima del via fino a intensificarsi nel finale, permettendo al pilota umbro della Ducati di sfoderare la sua esperienza e vincere la quinta gara stagionale portandosi a -4 punti da Jake Gagne. Fra due settimane l’ultima e decisiva sfida finale per il titolo a stelle e strisce.

Danilo Petrucci al match finale

Sull’asciutto non era andata molto bene per Danilo Petrucci, 4° al traguardo e con il rivale della Yamaha sul gradino più alto del podio. Il gap in classifica era salito a 13 punti sabato pomeriggio, la corsa al titolo sembrava ormai scritta, ma l’ex pilota MotoGP ha ribadito ancora una volta di essere un osso duro. Ancora di più quando le condizioni di pista sono estreme come nel secondo match al New Jersey Motorsports Park di Millville. “Sapevo che la Ducati funziona perfettamente sotto la pioggia. Mi è sempre piaciuto guidare sul bagnato. Ci ho provato solo all’inizio della gara, non ero sicuro se stesse arrivando o meno la pioggia, ma è stato molto difficile decidere. Ho cercato di fare il mio passo, ma senza usare troppa gomma posteriore… Sono quasi caduto a tre giri dalla fine“.

Una caduta eventuale avrebbe messo fine alle speranze di rincorsa alla leadership, si è preso i rischi ed è stato premiato. Adesso si deciderà tutto nell’ultima tappa al Barber Motorsports Park di Birmingham in Alabama, in programma il 24-25 settembre. “Qualunque cosa adesso accada, sono contento di portare il campionato all’ultima gara, anche se arrivo primo o secondo. Penso che sia stato bello, qualunque cosa accada, partecipare a questo campionato e lottare fino alla fine“, ha concluso Danilo Petrucci. “La pioggia è stata per noi come l’acqua nel deserto.. Andiamo al Barber, una pista che conosco e dove ho svolto un giorno di test a maggio. Ci proveremo“.