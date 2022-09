Chi vincerà l’edizione 2022 del Motomondiale?

Una volta archiviato il GP di Gran Bretagna è tempo di bilanci, ma soprattutto di rivedere e aggiornare la classifica piloti per quel che riguarda il MotoGP. Arriva grazie alla gara di Misano la quarta vittoria per Francesco Bagnaia, dopo le vittorie di Assen, Silverstone e in Austria. Alle spalle del pilota italiano ancora una volta Augusto Fernandez, che per la terza volta di fila ottiene un ottimo secondo piazzamento. Da annotare anche la bella prestazione di Dennis Foggia, arrivato terzo, in Moto3..

Tuttavia per il prossimo GP gli occhi e le attenzioni saranno tutti concentrati sulla prova del ducatista, attualmente secondo in classifica piloti. Classifica attualmente dominata da Fabio Quartararo, pilota francese classe 1999, che guida ormai da oltre un anno la Yamaha, con cui si è laureato campione del mondo durante la passata edizione del MotoGP. Al terzo posto con 178 punti, appena 33 in meno rispetto al campione francese, troviamo Aleix Espargaro.

La classifica piloti nel dettaglio per il Motomondiale 2022

Espargarò anche quest’anno corre su Aprilia RS-GP e finora ha vinto il GP d’Argentina. Sono seguiti quattro terzi posti di fila ottenuti in Portogallo, Spagna, Francia e Italia. A seguire sono arrivate, consolidando la propria classifica, un quinto posto nel GP di Catalogna, due quarti piazzamenti rispettivamente in Germania e Olanda, mentre a Silverstone il pilota spagnolo si è dovuto accontentare di un nono posto. Da sottolineare fino a questo momento anche il mondiale di Enea Bastianini, classe 1997. Il riminese ha totalizzato 138 punti ed è attualmente quarto in rimonta rispetto a Zarco, fermo a quota 125.

Dopo aver vinto il primo GP stagionale in Qatar ed essersi confermato ancora al GP delle Americhe e al GP di Francia, Bastianini era incappato in un momento no, venendo rimontato in classifica prima da Espargaro e successivamente anche da Quartararo, Bagnaia e Zarco. Prosegue quindi questo avvincente mondiale, dove il testa a testa sembra essere ormai una questione tra Quartararo e Bagnaia, con qualche possibilità ancora per Aleix Espargarò, che però deve saper approfittare di un eventuale passo falso dei due rivali. Le prossime sei gare in programma fino al prossimo 6 novembre ci diranno di più sulla classifica finale di questa edizione del mondiale di MotoGP.

Il calendario con le date delle prossime gare di MotoGP

Concluso il mese di agosto con il GP Red Bull Ring in Austria, si è ripartiti a settembre da Misano, con il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, gara di casa per Bagnaia e Bastianini. A seguire ci sarà il round del Motorland, con il GP d’Aragona in programma il 18 settembre. Chiude il mese di settembre il GP di Motegi, per il Giappone, che sarà piuttosto interessante in termini di scommesse sportive per quanto riguarda il contesto della MotoGP 2022.

Arrivati a Buriram, per il GP di Thailandia in programma il prossimo 2 ottobre, i giochi potrebbero essere già fatti per il campione di questa edizione del MotoGP, che si conclude con le ultime tre gare programmate in Australia, Malesia e a Valencia. Proprio il GP della Comunità Valenciana infatti completerà il Mondiale chiudendo formalmente la stagione per il motociclismo di classe MotoGP.

L’addio di Dovizioso dalle corse di MotoGP

Per il pilota italiano Andrea Dovizioso, classe 1986 è arrivato il momento del ritiro. Ha concluso questo Mondiale a Misano, attualmente occupa la 22esima posizione. Con 342 gare disputate, 24 vittorie e ben 103 podi il pilota di Forlimpopoli che corre attualmente per Yamaha finora ha ottenuto un undicesimo posto in questo mondiale, collezionando 15 punti. Mentre lo scorso hanno ne aveva totalizzati solo 12, due in più, ma correndo solo nella seconda parte della stagione per un totale di cinque gare. Quest’anno ha partecipato a tutte le gare, con un solo ritiro avvenuto al Gran Premio d’Indonesia, a inizio stagione.

L’albo d’oro del mondiale di MotoGP

Per quanto riguarda l’albo d’oro del Mondiale di MotoGP durante le ultime dieci edizioni c’è stata una netta supremazia da parte dei piloti spagnoli, con Marc Marquez, Joan Mir e Jorge Lorenzo, che si sono quasi equamente divisi le vittorie. Vittorie ottenute prima con Honda, successivamente con Yamaha e nel 2020 con Ducati per il team Suzuki Ecstar, che ha sostituito Repsol Honda. Lo scorso anno Fabio Quartararo ha però spezzato questo dominio di vittorie da parte di piloti spagnoli, dando continuità alla Ducati per quanto concerne il discorso costruttori.

La squadra che ha vinto il Mondiale lo scorso anno è stata invece quella di Monster Energy Yamaha. Le possibilità di portare a casa anche quest’anno il mondiale di MotoGP sono piuttosto buone, specialmente se il pilota francese riuscirà a tenere a debita distanza Espargarò e Bagnaia. Tra qualche gara tutto questo apparirà più evidente e delineato.