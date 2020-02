CHE NOTIZIA! Marc Márquez-Honda, rinnovo per quattro anni!

Marc Márquez e Honda, si chiudono le trattative. La casa dell'ala dorata si è assicurata il campione spagnolo fino al 2024!

Continuerà a lungo il sodalizio di successo tra Marc Márquez ed il Repsol Honda Team. Arriva la notizia del rinnovo (scontato) con il campione spagnolo. Non un biennale, come visto per altri, bensì un quadriennale. La casa dell’ala dorata ha così voluto chiudere presto qualunque speculazione riguardante il pilota di Cervera anche per i prossimi anni, assicurandoselo fino alla fine del 2024.

“Abbiamo iniziato a parlare già alcuni mesi fa” ha dichiarato il presidente HRC Yoshishige Nomura a proposito delle trattative con il suo campionissimo. “Entrambe le parti desideravano continuare a vincere insieme. Marc ha iniziato a correre nella categoria regina nel 2013 e con lui abbiamo vinto sei degli ultimi sette titoli MotoGP. Essendo un campione unico, merita un accordo speciale.”

Fiero del rinnovo Marc Márquez, che dal suo arrivo in MotoGP sta scrivendo pagine importanti nella storia del motociclismo. A pochi giorni dal 27° compleanno, ecco l’annuncio. “Honda mi ha dato l’opportunità di approdare in MotoGP con una moto ufficiale. Fin dal primo anno abbiamo ottenuto tanti successi insieme e sono lieto di continuare con loro. HRC mi ha dato fiducia, estendo questa collaborazione per continuare una storia di successo.”