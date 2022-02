Andrea Iannone nostalgia MotoGP: in pista a Vallelunga con l’Aprilia

Andrea Iannone in pista a Vallelunga con la sua Aprilia RSV. L'ex pilota MotoGP continua ad allenarsi e a credere nel ritorno in pista.

Giornata di allenamento per Andrea Iannone sul circuito di Vallelunga. L’ex pilota MotoGP non ha mai lasciato il mondo delle due ruote dopo la squalifica e resta legato al suo ultimo marchio Aprilia, che ha atteso la sentenza del tribunale fino all’ultimo pronunciamento del Tas di Losanna. Ai box di Vallelunga c’era anche suo padre Regalino Iannone.

‘The Maniac’ ha girato con la sua inseparabile Aprilia RSV allestita con i suoi colori tradizionali. In pista anche diversi team del CIV. Secondo persone presenti sul circuito laziale dopo i primi giri è tornato ai box un po’ innervosito, poi ha girato tranquillamente martellando su un buon ritmo. Nei giorni scorsi Andrea Iannone sui social ha rimarcato l’intenzione di continuare a tenere duro e crederci. “Il sacrificio e sudore sono requisiti che mi sono sempre appartenuti e che conosco molto bene. Mai Mollare“.

La squalifica per presunto doping scade alla fine del 2023, quindi davanti a sé ha ancora due anni di limbo. In questi giorni i suoi colleghi della classe regina sono stati impegnato in Indonesia per l’ultimo test invernale, non esserci è un colpo al cuore per Iannone. Ma l’intenzione è di voler ritornare in gioco dal 2024. Non sarà certo il paddock della MotoGP la sua destinazione da pilota, ma il pilota di Vasto (classe 1989) potrebbe puntare su altri campionati comunque prestigiosi.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

Foto Instagram @andreaiannone