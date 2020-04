Max Biaggi, supporto ad Andrea Iannone. “Tornerai presto in sella”

Max Biaggi manda il suo appoggio ad Andrea Iannone dopo la squalifica. "In questi momenti occorre tirare fuori il meglio di sé."

Andrea Iannone si ritrova in una situazione difficile dopo la squalifica. Al pilota MotoGP sono stati comminati 18 mesi per doping da contaminazione dopo aver fallito un test antidoping in occasione del GP della Malesia 2019. Con un post social Max Biaggi ha voluto mostrare la sua vicinanza all’alfiere Aprilia.

“Andrea non mollare! In questi momenti difficili occorre tirare fuori il meglio di sé. Sono sicuro che tornerai presto in sella.” Con queste parole il Corsaro manda il suo supporto ad Andrea Iannone. Che risponde con un “Grazie Max!” Le parole di Biaggi si uniscono a quelle espresse fin da subito da Aprilia per bocca di Massimo Rivola.

“Saremo al suo fianco fino alla fine e lo sosterremo nel suo appello” aveva dichiarato subito l’amministratore delegato della struttura di Noale. Annunciato infatti il ricorso al TAS, che quindi avrà l’ultima parola. Ma quando? Ricordiamo che l’emergenza coronavirus sta provocando rallentamenti anche a livello giudiziario…