Marc Marquez e suo fratello Alex uniti nella vita ma divisi nel box. Il campione di MotoGP a breve cambia casa e nel paddock ognuno ha il suo lavoro.

La Befana porta un sogno in casa Marquez: Marc e Alex insieme nel box Honda. Stanno per arrivare i Magi, una leggenda che i due fratelli coltivano da piccoli. Oggi sono loro le leggende di Cervera e della MotoGP, alla Honda il merito di averlo trasformato in realtà prima di ogni previsione. Per di più al termine di una stagione 2019 in cui entrambi si sono confermati campioni del mondo. “Per me è stato uno dei giorni più felici della mia vita – ha ammesso Marc Marquez a GQ Spagna -. Nel 2014 eravamo entrambi campioni del mondo, ma riuscire a ripeterlo quest’anno è stato fantastico“.

Un traguardo storico che non potrà più ripetersi ora che “The Blues Brothers” della MotoGP militano nella massima serie. “Il sogno era vedere mio fratello guidare nella classe regina. Ora sono molto felice di poter approfittare di questa opportunità alla HRC. Oltre a essere stato coraggioso – ha sottolineato Marc Marquez – ha il merito di aver accettato una simile sfida, altri piloti non avrebbero accettato“. Per Alex si prospetta un confronto continuo, una pressione non indifferente per un rookie che dovrebbe scendere in pista soprattutto per imparare i segreti della RC213V. Nei compiti a casa sarà aiutato da suo fratello maggiore, ma niente distrazioni in pista.