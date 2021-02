Alex e Marc Marquez riconfermati dallo sponsor in comune

Estrella Galicia 0,0 rinnova la partnership con i fratelli Alex e Marc Marquez. Il marchio apparirà sulle loro tute anche nella stagione MotoGP 2021.

Il brand galiziano Estrella Galicia 0,0 rinnova la sua presenza in MotoGP al fianco dei fratelli Ale e Marc Marquez. Il marchio di birra analcolica resterà al loro fianco anche nelle prossime stagioni. La filosofia del marchio spagnolo prevede di accompagnare le promesse dello sport per tutta la loro carriera e non sarà da meno con i due piloti di Cervera.

Ignacio Rivera, CEO di Corporación Hijos de Rivera, sottolinea: “Per più di un decennio, i fratelli Márquez fanno parte della famiglia Estrella Galicia 0,0. Li abbiamo visti crescere per 10 anni e abbiamo sperimentato i loro successi. Nonostante i tempi difficili che viviamo, continueremo ad accompagnarli in questo viaggio che abbiamo iniziato insieme una decina di anni fa. Continueremo a lottare al loro fianco per inseguire altri motivi per cui festeggiare“.

Dieci anni di successi

Dieci titoli mondiali in due. Marc Marquez ne ha conquistati otto, sei in MotoGP. Alex Marquez ha vinto in Moto3 e Moto2, dimostrando subito la stoffa del campione anche in classe regina. Entrambi si adattano perfettamente ai valori che Estrella Galicia 0,0 cerca in un atleta, sia per il talento che per l’enorme capacità di lavoro e di miglioramento personale. “Sono molto felice di continuare insieme a Estrella Galicia 0,0 – ha dichiarato Marc Marquez -. Neppure nei miei migliori sogni avrei immaginato di aver ottenuto così tanti successi a questo punto della mia carriera sportiva. Per è un orgoglio aver potuto vivere e condividere tutte queste conquiste dell’ultimo decennio insieme alla famiglia Estrella Galicia 0,0“.

Alex Marquez entusiasta nel coronare dieci anni insieme al marchio di birra analcolica. La speranza è di poter celebrare insieme altre vittorie in classe MotoGP. “Sono molto felice di continuare a far parte di Estrella Galicia 0,0, un’azienda che mi ha supportato durante la mia carriera sportiva, e con la quale siamo cresciuti mano nella mano, ottenendo grandi successi insieme. Io spero di continuare a progredire e migliorare. E spero che insieme alla famiglia Estrella Galicia 0,0 potremo vivere momenti ancora più indimenticabili“.