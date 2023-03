Aleix Espargarò ne ha per tutti: Marquez, Binder, altri piloti e Race Direction

Sesto posto nella sprint race e nono nella gara principale, questo il bottino di Aleix Espargarò nel primo gran premio MotoGP del 2023. Probabilmente aveva l’aspettativa di fare meglio, però la seconda posizione di Maverick Vinales domenica gli ha dato conferma che Aprilia è forte.

Forse lo ha un po’ condizionato anche quanto successo al fratello Pol, vittima di un brutto incidente venerdì in FP2. Nel prossimo weekend il campionato fa tappa in Argentina, dove lui un anno fa aveva vinto la sua prima corsa in top class. A Termas de Rio Hondo potrebbe esserci la possibilità di rivederlo sul podio, anche se la concorrenza è numerosa e agguerrita. In Portogallo abbiamo visto che ci sono tanti piloti competitivi e fare pronostici non è semplice.

MotoGP Portimao, Aleix Espargarò critico non solo con Marquez

Espargarò ha detto il suo pensiero sull’incidente Marquez-Oliveira e in generale sull’atteggiamento dei colleghi in questo fine settimana all’Autodromo Internacional do Algarve: “L’impatto è stato molto forte, Marc poteva fare molto male al ginocchio di Miguel – ha detto a Sky Sport MotoGP – che per fortuna è a posto. Io sono stato toccato da Binder al primo giro e mi ha fatto finire ultimo. Non ho capito perché non gli hanno dato un long lap. Al di là della Race Direction, noi piloti dobbiamo rilassarci un po’. Non è normale che in quattro siano finiti all’ospedale. Bisogna abbassare la tensione, sembra che debba finire tutto oggi. Mancano 40 gare…“.

Aleix spiega di aver avuto una mentalità differente nella gara di domenica, evitando di forzare sorpassi nonostante non fosse felice della sua posizione: “Io giravo molto più veloce di chi era davanti a me e ho fatto il miglior giro della gara. Nel gruppo con le KTM, Zarco e Alex Marquez non c’era spazio per passare e non sono passato. Devo migliorare il sorpassi, ma se ci avessi provato forse avrei toccato qualcuno. Allora ho finito nono, non è la fine del mondo. Meglio così che stendere qualcuno“.

Messaggio ai piloti e soddisfazione per l’Aprilia

Commentando di nuovo Marquez e i colleghi, Espargarò ha ribadito nuovamente la sua posizione sull’argomento auspicando che tutti si diano una calmata: “Ma dove vai? Frena prima, aspetta un giro in più… Tranquillo, il Mondiale non finisce ai primi giri o alla prima gara. La colpa è anche di noi piloti, che dobbiamo aiutare la Race Direction, che secondo me non sta facendo bene il suo lavoro. Dobbiamo fare la nostra parte“.

Infine, non potevano mancare dei commenti sull’Aprilia, rivelatasi a un buon livello a Portimao: “Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto in questo weekend. Maverick è finito sul podio e anche Miguel ha mostrato un buon weekend. Io ho fatto il giro veloce nella gara lunga. Significa che l’Aprilia è lì, va un po’ meglio dell’anno scorso e non siamo così lontano da Ducati. Abbiamo una buona squadra e una moto solida, sarà un anno divertente per noi“.

Foto: Valter Magatti