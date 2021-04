MotoGP, Valentino Rossi: “Pedro Acosta? Lo sto aspettando”

Valentino Rossi elogia la prestazione suprema di Pedro Acosta in Moto3 a Losail. In conferenza stampa ci scherza su: "Lo sto aspettando in MotoGP".

Il fenomeno Pedro Acosta non è passato inosservato neppure agli occhi del veterano Valentino Rossi. L’astro nascente alla luce della leggenda al tramonto e non è escluso che presto potremo vederlo in azione anche al Ranch di Tavullia. Perché il 42enne ha speso parole di elogio per il 16enne pilota del team Red Bull KTM Ajo Partito dalla pitlane ha dettato un ritmo supersonico e costante nella gara Moto3 a Losail. Prestazione che lo proietta in testa alla classifica provvisoria.

Non basterà certo a garantire la sua ascesa in MotoGP, ma Valentino Rossi ci scherza su e dice di attenderlo. Magari non saranno mai fianco a fianco in pista, ma i destini magari un giorni si incroceranno. “Acosta è stato impressionante. È uscito dalla pitlane e, giro dopo giro, è risalito. Ha anche riportato i piloti con sé nel gruppo di testa – ha commentato il Dottore -. Ma soprattutto, quando è arrivato in questo gruppo, è riuscito a superare tutti. Nell’ultimo giro è riuscito a guadagnare un piccolo vantaggio. È stato davvero impressionante e mi congratulo vivamente con lui“.

Prima di vederlo in MotoGP serviranno anni e, soprattutto, Pedro Acosta dovrà dimostrare che non si tratta di un numero isolato. Domenica sera in sala stampa qualcuno ha provato a solleticare Valentino Rossi sul rinnovo, chiedendogli se aspetterà il giovane di Murcia in classe regina. Il nove volte iridato ci scherza su: “Sì, lo sto aspettando!“. Nella seconda gara di Moto3 a Doha anche un suo allievo, Niccolò Antonelli, ha conquistato il podio. Impresa sfiorata, invece, da Marco Bezzecchi in Moto2, 4° alle spalle di Lowes, Gardner e Fernandez. Le giovani leve spingono verso l’alto e il vecchio leone un giorno dovrà farsene una ragione.