MotoGP, Valencia si rifà il look: un nuovo asfalto nel 2023

Sarà un’estate 2023 impegnativa per il circuito di Valencia. Previsti infatti nuovi lavori riguardanti in primis il totale rinnovo dell’asfalto. Oltre a sistemare altri aspetti del circuito, come le zone verdi o le gradinate. Una notizia che arriva a ridosso del gran finale della MotoGP, in programma nei prossimi giorni proprio su questa pista. Una delle tappe fisse del Motomondiale, così come del JuniorGP, che ha appena concluso il 2022 proprio al Ricardo Tormo.

Un tracciato inaugurato nel 1999, da allora teatro di un evento del Campionato del Mondo MotoGP. A partire dal 2001 diventa il round conclusivo della stagione (spesso è anche il GP determinante in ottica mondiale, come quest’anno). Eccezion fatta per il difficile 2020, che ha stravolto ogni programma. Valencia ha ospitato un doppio round, determinante per l’assegnazione del titolo andato a Joan Mir, ma è l’unico anno in cui il finale di stagione s’è svolto sul “esordiente” Portimao.

Già nel 2012 la pista è stata totalmente riasfaltata, mentre nel 2016 ci sono stati alcuni cambiamenti nella parte finale del rettilineo, nella zona di frenata. Nel 2023 riecco il rinnovo completo dell’asfalto, 58.536 metri cubi per i 4005 metri di lunghezza del Ricardo Tormo. Una misura, sotto l’occhio attento di FIM e FIA, volta ad aumentare il grip e soprattutto la sicurezza di un tracciato visitato da tantissimi campionati. Non solo MotoGP e JuniorGP, anche le quattro ruote, oppure ciclismo e triathlon.

“La posa del nuovo asfalto sarà una delle grandi opere del 2023” ha sottolineato il direttore generale del tracciato di Cheste, Gonzalo Gobert. “Ma non l’unica, visto che ci occuperemo anche delle zone verdi, delle gradinate, delle vie di fuga. Se vogliamo continuare ad ospitare le competizioni più importanti non dobbiamo smettere di lavorare.”

Foto: Circuit Valencia