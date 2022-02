Tempi e classifica provvisoria della seconda giornata di Test MotoGP in Indonesia. Sul Mandalika Circuit la minaccia di una bomba d'acqua.

Seconda giornata di Test MotoGP in Indonesia, sul nuovo circuito di Mandalika. Dopo un day-1 contrassegnato da pioggia e polvere, i tempi iniziano ad abbassarsi, ma i nuvoloni grigi in cielo minacciano un altro acquazzone monsonico. Sarà il penultimo giorno di test IRTA prima dell’inizio del Mondiale in programma il 6 marzo a Losail. Il meteo non promette nulla di buono e si annuncia una bomba d’acqua. Le temperature dell’aria toccano i 35° C, mentre quelle dell’asfalto superano i 50° C.

Sabato di Test a Lombok

Non sono mancate le cadute anche nella giornata di oggi: finora sono finiti sull’asfalto: Joan Mir, Jorge Martin e Andrea Dovizioso. Il forlivese del team Yamaha RNF è rotolato nella sabbia battendo la testa, ma fortunatamente nulla di grave. Per il maiorchino della Suzuki sono giorni decisivi, non solo per la sessione in pista con la GSX-RR. Il campione del mondo 2020 ha dichiarato che al termine di questi test annuncerà il suo futuro: secondo indiscrezioni potrebbe lasciare la Casa di Hamamatsu in attesa di nuove offerte (Honda o KTM?).

Quando mancano poco più di tre ore alla fine del day-2 Brad Binder si attesta al comando della classifica provvisoria in 1’31″814, seguito da Fabio Quartararo a 6 millesimi e Alex Rins a 70 millesimi. Bene Enea Bastianini, quarto, con un gap di 73 millesimi. In casa Yamaha si continua a provare il nuovo pacchetto aerodinamico per decidere se e in quali piste utilizzarlo. Ducati si sta concentrando soprattutto sull’elettronica che deve essere ricalibrata in combinazione al nuovo motore.

Test Mandalika, day-2: la top-10 provvisoria