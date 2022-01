Tecnica e futuro: un’occhiata più da vicino alla Ducati MotoE

Dal 2023 Ducati sarà fornitore unico in MotoE. Michele Pirro ha già corso a Misano in sella al primo prototipo. Vediamo cosa ne sappiamo.

di Paul Emile Viel

Alla fine dello scorso anno Ducati ha sorpreso tutti. È arrivato infatti l’annuncio della sua presenza in MotoE in sostituzione di Energica, dalla stagione 2023 e per 4 anni. Poche settimane dopo, il marchio di Borgo Panigale ha mostrato la V21L, il prototipo elettrico in futuro a disposizione dei piloti della MotoE World Cup. Ad oggi non ci sono dati tecnici ufficiali ma dalle foto è già possibile capire alcune delle scelte tecniche fatte dagli ingegneri Ducati.

Lo sviluppo di una moto da corsa elettrica comprende varie sfide relative a dimensioni, peso e autonomia della batteria. Tanto per mettere i puntini sulle i, una Energica Ego Corsa pesa 260 kg ed eroga 120 kW (163 CV). Accelera da 0 a 100 in 2,8 s e raggiunge i 270 km/h con una batteria da 20 kWh, inserita in un telaio tubolare in acciaio.

Cominciamo quindi a cercare la batteria, installata centralmente nel punto in cui si troverebbe il motore su una moto “classica”, con motore a combustione interna. Gli elementi in carbonio attorno alla batteria suggeriscono un design frameless. Ovvero in cui la batteria stessa funge da elemento strutturale, come per la Ducati Panigale V4.

Il motore elettrico è in basso, tra il leveraggio della sospensione posteriore e la batteria stessa, posizionato quasi verticalmente rispetto al pignone. La posizione dell’albero del motore elettrico e del pignone non coincidono, indicando che è presente un riduttore a rapporto fisso. Le immagini non mostrano la posizione dell’invertitore, ma è probabile che sia sotto la batteria, vicino al motore. Per ridurre così le perdite elettriche adottando cavi di lunghezza minima.

Tornando alla batteria, appare evidente che non ci sono prese d’aria per il suo raffreddamento. C’è invece un grande radiatore che si trova nella posizione tradizionale. Il radiatore è diviso orizzontalmente in due parti: la parte inferiore è probabilmente per motore e inverter, mentre la parte superiore è per la batteria. Infatti, un altro dei problemi legati alle moto elettriche è il raffreddamento. Come i 280/300 CV di una MotoGP devono smaltire una grande quantità di calore, così vale per le MotoE. Una batteria si riscalda quando rilascia energia.

Sulla carenatura sono inoltre presenti grandi aperture di raffreddamento, la cui importanza è sottolineata anche dalla nuova carena della Panigale V4S. Più aria si lascia uscire, più si può passare attraverso il radiatore. Uno studio approfondito dei flussi aerodinamici è una chiave per l’ottimizzazione del progetto a livello di erogazione di potenza, che diminuisce con l’aumento incontrollato della temperatura.

Questo elemento è il più interessante della MotoE firmata Ducati, la V21L. Rispondendo ad una domanda in merito, l’A.D. Claudio Domenicali ha affermato che stanno ancora sviluppando il sistema di raffreddamento della batteria. Ma la presenza di un radiatore e l’assenza di prese d’aria indicano che la batteria della V21L è raffreddata a liquido.

Resta da vedere se il liquido di raffreddamento scorre direttamente nella batteria così come l’aria nella batteria del prototipo Energica, attualmente in MotoE. Il raffreddamento della batteria è un elemento tecnico chiave per raggiungere l’obiettivo dichiarato: controllare il peso e fornire una potenza costante per tutta la gara.

Per quanto riguarda il resto del telaio, il forcellone è un’opera d’arte. Questo è associato ad una sospensione dotata di leveraggio progressivo. In più punti c’è un uso intensivo della fibra di carbonio, con l’obiettivo di limitare il peso del V21L. Per il momento non c’è la leva del freno posizionata sul manubrio sinistro per azionare il freno posteriore, ma sarà sicuramente introdotta in base alle preferenze dei piloti. In termini di sicurezza, la luce verde/rossa installata ai lati è un dispositivo a garanzia dell’integrità della moto. Un modo per segnalare ai commissari di pista che la si può rimuovere dopo un incidente.

Per il momento non è possibile andare oltre nell’analisi della Ducati V21L. Questo prototipo infatti ha effettuato una sola sessione di test privati ​​a Misano nelle mani esperte di Michele Pirro.

L’articolo originale su paddock-gp