MotoGP Fabio Quartararo sotto attacco? Provate a prenderlo, se riuscite…

Fabio Quartararo atteso al varco dopo due GP complessi, per differenti motivi. Il campione MotoGP in carica però mantiene ancora un solido margine, frutto dell’invidiabile costanza mostrata nella prima parte di stagione. Dopo il click ad Austin, l’iridato 2021 ha preso il largo, “aiutato” anche da alcuni errori dei diretti inseguitori. Fino ad Assen, momento del primo errore stagionale, ed a Silverstone, un round sottotono anche a causa di una sanzione. La pista austriaca non è delle migliori per ‘El Diablo’, che certo arriverà a Spielberg determinato a rispondere agli agguerriti rivali. Non sembrano esserci troppi dubbi sulla sua riconferma iridata, ma mancano ancora 8 combattuti round.

I precedenti

Non si può dire che il Red Bull Ring sia in cima alla lista dei tracciati preferiti di Fabio Quartararo. Il campione MotoGP in carica è salito sul podio austriaco solamente due volte, entrambe in classe regina. Ottiene un terzo posto nella stagione 2019, un piazzamento replicato l’anno scorso in occasione del GP di Stiria. Ma si può fare lo stesso discorso di Yamaha, che vanta un magro bottino su una pista non particolarmente amata come quella di Spielberg. Dal suo ritorno in calendario nel 2016 infatti, la casa di Iwata ha ottenuto appena tre podi: oltre ai due messi a referto da Quartararo, c’è il 3° posto di Jorge Lorenzo proprio in quel primo anno. La lista si ferma qui, sono questi gli unici due nomi Yamaha capaci di portare la M1 sul podio in Stiria.

Energia positiva

Dopo lo zero di Assen ed un GP britannico non proprio da ricordare Fabio Quartararo cerca la rivincita. Non che questo sia il tracciato migliore per riuscirci, almeno visti i precedenti, ma potrebbe essere l’occasione per infrangere un tabù. Il vantaggio sui rivali è ancora importante, ma il campione francese è pronto per rispondere ai tentativi di rimonta. Il mezzo a sua disposizione forse non è il migliore nell’attuale MotoGP, ma il pilota sta facendo comunque una grandissima differenza. “Dopo Silverstone ero deluso, ma ho usato questa energia in maniera produttiva” ha dichiarato Quartararo verso il GP in Austria. “Sono concentrato, senza sanzioni poi sarà tutto più ‘normale’.” Meglio detto, pronto all’attacco per limitare qualsiasi difficoltà, nonché per dare una dimostrazione di forza agli avversari.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: motogp.com