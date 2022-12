MotoGP Quante sfide in famiglia nei box Ducati: ecco come sono finite

di Fanny Villaécija/motosan.es

Per Ducati i fantastici risultati ottenuti nella MotoGP ’22 saranno difficile da battere. Titolo Piloti, titolo a squadre e titolo Costruttori: la rossa ha portato a casa la Tripla Corona tanto agognata da tutti coloro che gareggiano nel Motomondiale. Pecco Bagnaia ha portato al vertice la casa di Borgo Panigale, ma con otto moto in pista è chiaro che tutti hanno fatto la loro parte per essere i dominatori a fine stagione.

Da ricordare anche che l’anno non era iniziato troppo bene per Ducati. In avvio di stagione Pecco Bagnaia ha fatto fatica a trovare il ritmo. Tanto che Fabio Quartararo è andato in vacanza da leader della classifica con un ampio margine sull’italiano. Nella ripresa però Bagnaia ha dominato senza dargli scampo, accorciando le distanze con ‘El Diablo’ e strappandogli alla fine il titolo MotoGP 2022.

Ducati Team, Bagnaia vs Miller

Bagnaia è stato il pilota con più vittorie Ducati in MotoGP nel 2022. Più in generale, è stato il pilota che è salito più volte sul podio, con 7 vittorie, una seconda posizione ed un doppio terzo posto. In totale il pilota italiano ha totalizzato 265 punti, che gli sono serviti per diventare Campione del Mondo MotoGP 2022. Non era però l’unico pilota Ducati che poteva ambire al titolo. Anche il suo compagno di squadra, Jack Miller, aveva questa possibilità, anche se meno probabile. L’australiano, in KTM l’anno prossimo, ha vinto una sola gara in questa stagione, il Gran Premio del Giappone, ed è salito sul podio altre sei volte: due in seconda posizione e quattro in terza. In totale Miller ha totalizzato 189 punti, 76 in meno del compagno di squadra, chiudendo al quinto posto in classifica generale.

Si dice sempre che il primo avversario è il tuo compagno di squadra. Bagnaia ha quindi vinto anche questa particolare battaglia contro Miller. L’italiano ha preceduto l’australiano in 12 occasioni in gara, mentre il contrario si è visto in 7 gare. Precisamente i GP di Indonesia, Americhe, Francia, Catalogna, Germania, Giappone e Thailandia sono stati gli appuntamenti in cui Miller ha preceduto Bagnaia. Anche in qualifica l’italiano ha fatto meglio, partendo dalla pole position in 5 occasioni (Jerez, Francia, Germania, Assen e Aragón), mentre l’ha fatto Miller solo una volta, nel GP di San Marino. Bagnaia ha preceduto spesso il compagno di squadra anche in prova, pur in modo meno netto. Per 12 volte il campione MotoGP è stato più veloce di Miller, per 8 volte è successo il contrario.

Pramac Ducati, Zarco vs Martin

Con in palio la seconda moto del team ufficiale, molti occhi erano puntati sul box Pramac Ducati. In MotoGP questo 2022 hanno gareggiato con Johann Zarco e Jorge Martín, e il madrileno sembrava essere il miglior candidato (almeno all’inizio dell’anno) per occupare il posto che avrebbe lasciato Jack Miller. In MotoGP però nulla è certo finché non sventola la bandiera a scacchi. Né Zarco né Martín sono riusciti a vincere in questa stagione, ma entrambi sono saliti sul podio, 4 volte a testa. Zarco ha chiuso secondo in Portogallo e Germania, terzo in Indonesia e Catalogna. Dall’altra parte, Jorge Martín è stato secondo in Argentina e Catalogna, terzo in Giappone ed a Valencia.

I risultati di questa stagione hanno portato Zarco a sommare 166 punti e finire 8° in classifica, mentre Martín ha accumulato 152 punti e ha chiuso 9°. Il francese ha spesso preceduto il suo compagno di squadra in qualifica, ma Jorge Martín ha fatto meglio di Zarco in gara. Nello specifico, il pilota di Madrid ha chiuso per 11 volte in vantaggio sul collega. In qualifica Martín ha messo a referto anche più pole position in questa stagione, con un totale di 5 contro le 2 di Zarco. I due piloti hanno terminato per 10 volte l’uno davanti all’altro in prova per tutta la stagione 2022.

Gresini-Ducati, Bastianini vs Di Giannantonio

La sorpresa per Ducati in MotoGP è stata nel box Gresini Racing. Raccogliendo il testimone dal compianto marito Fausto Gresini, Nadia Padovani ha preso le redini della squadra e l’ha portata alla vittoria. Enea Bastianini ha fatto loro sognare di poter vincere un titolo MotoGP come team privato: non si è realizzato, ma i risultati in questo 2022 non potevano essere migliori. ‘Bestia’ ha iniziato la stagione vincendo in Qatar e nel corso dell’anno ha conquistato altre 3 vittorie: Austin, Francia e Aragon. Inoltre, ha ottenuto due podi, entrambi in seconda posizione, a San Marino e in Malesia. In totale, Enea Bastianini, compagno di squadra di Pecco Bagnaia nella prossima stagione, ha accumulato 219 punti che gli hanno permesso di essere terzo in campionato.

Situazione differente per il suo compagno di squadra, Fabio Di Giannantonio, debuttante in questa stagione. Non ha ottenuto nessuna vittoria né alcun podio. In totale ha conquistato 24 punti e ha concluso la sua stagione d’esordio in 20esima posizione, molto dietro a Marco Bezzecchi, miglior debuttante MotoGP nel 2022. Bastianini ha passato gran parte della stagione davanti al compagno di squadra, logico considerando che Di Giannantonio era all’esordio. ‘Bestia’ ha chiuso 15 volte davanti al compagno di squadra, mentre il contrario si è visto solo in 3 occasioni: Italia, Germania e Austria.

Ciò per cui sono a pari merito è il numero di pole position, una ciascuno, anche se in qualifica Bastianini è stato più veloce del collega. In 15 occasioni ‘Bestia’ ha preceduto Di Giannantonio, solo una volta è accaduto il contrario.

VR46-Ducati, Marini vs Bezzecchi

Il team di Valentino Rossi ha debuttato in MotoGP assieme a Ducati. Nel suo primo anno come squadra, il Mooney VR46 Racing Team ha visto uno dei suoi piloti diventare rookie dell’anno. Marco Bezzecchi è stato infatti il miglior esordiente MotoGP in questo 2022, mentre Luca Marini ha continuato ad accumulare esperienza in classe regina. Né Marini né Bezzecchi hanno vinto, ma Bezzecchi è salito sul podio. Il secondo posto ottenuto dal riminese ad Assen è stato l’unico podio festeggiato dalla squadra in questa stagione mondiale.

In totale Luca Marini ha accumulato 120 punti e ha chiuso in 11^ posizione, mentre Bezzecchi ha accumulato 111 punti che sono valsi la 14^ posizione ed il titolo di best rookie 2022. Marini ha preceduto il compagno di squadra in 12 occasioni, il contrario invece è successo solo una volta, precisamente ad Assen. Bezzecchi ha ottenuto anche pole position in questa stagione. Nelle prove, il riminese ha dimostrato in più occasioni di essere anche più veloce del fratello di Valentino Rossi, precedendolo per 11 volte, in 9 occasioni invece Marini ha fatto meglio.

Foto di copertina: motogp.com

L’articolo originale su motosan.es